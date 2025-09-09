Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Μακρόν αναζητά νέο πρωθυπουργό με την οικονομία σε κρίση και τις αγορές να πιέζουν
Ο Μακρόν καλείται να ορίσει νέο πρωθυπουργό - Πολιτικά αδιέξοδα, πιέσεις για εκλογές από Λεπέν και Μελανσόν - Ανοίγει ο χορός των κινητοποιήσεων
Ο Εμανουέλ Μακρόν, θα διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού έχασε τη Δευτέρα την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση. Ο ίδιος αναμένεται να υποβάλει και επίσημα την παραίτησή του την Τρίτη στον Μακρόν. Ο διάδοχος που θα επιλέξει ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση και να βρει τρόπο να περάσει τον προϋπολογισμό από ένα βαθιά κατακερματισμένο κοινοβούλιο, διαδικασία που έχει ήδη ανατρέψει τους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς.
Αν και δεν λείπουν τα πρόσωπα που θα δέχονταν τον ρόλο, η επιλογή κάποιου που θα καταφέρει να βρει κοινό έδαφος μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών ομάδων δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Ο νέος πρωθυπουργός θα είναι ο πέμπτος της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια, γεγονός που αντανακλά τις αγεφύρωτες αντιθέσεις στο διχασμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Οι Σοσιαλιστές έσπευσαν αμέσως να προτείνουν τις υπηρεσίες τους. «Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η αριστερά να κυβερνήσει ξανά τη χώρα και να σπάσει με τις πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και οκτώ χρόνια», δήλωσε ο ηγέτης τους Ολιβιέ Φωρ στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, αναφερόμενος στη θητεία Μακρόν.
Την ίδια ώρα, στο France 2, ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικάνων, Μπρουνό Ρεταϊγώ, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό Σοσιαλιστή πρωθυπουργό. Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, δήλωσε επίσης ότι δεν θα στηρίξει μια τέτοια προοπτική.
Το περιθώριο απόδοσης μεταξύ των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας και των αντίστοιχων γερμανικών bunds διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στις 76 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από τις 82 στα τέλη Αυγούστου, λίγο μετά την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης από τον Μπαϊρού.
«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, η πιθανότητα ουσιαστικής μεταρρύθμισης στα δημόσια οικονομικά παραμένει χαμηλή», ανέφερε ο Μισέλ Νιζάρ, στέλεχος της Edmond de Rothschild Asset Management.
Ο Μπαϊρού είχε προτείνει μέτρα περικοπών και αυξήσεων φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα του 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ από το 5,4% που αναμένεται φέτος. Μεταξύ άλλων, είχε εισηγηθεί την κατάργηση δύο αργιών, πρόταση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο, ενώ το κόστος εξυπηρέτησής του θα αγγίξει τα 75 δισ. ευρώ το 2026.
Η οικονομία και οι αγορές υπό πίεσηΗ κρίση ξεσπά έναν χρόνο μετά το αποτυχημένο στοίχημα του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ώστε να ενισχύσει το κεντρώο μπλοκ απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Έκτοτε, ο δείκτης CAC 40 έχει χάσει 3,3%, σε αντίθεση με τον Stoxx Europe 600 που κατέγραψε άνοδο 5,4% και τον γερμανικό DAX που σημείωσε κέρδη 25%.
