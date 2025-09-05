Στουρνάρας: Η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και περισσότερους παραγωγούς για βιώσιμη ανάπτυξη



Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, αλλά για να παραμείνει βιώσιμη απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, αύξηση παραγωγής, προσέλκυση ξένων επενδύσεων και πολιτική σταθερότητα