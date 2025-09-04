Σουηδία: Μειώνει προσωρινά στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 2026
Η Σουηδία μειώνει προσωρινά τον ΦΠΑ στο 6% από τον Απρίλιο 2026, με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και οικονομίας - Το πακέτο 80 δισ. κορώνες περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις και δαπάνες
Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να περικόψει στο μισό τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα τρόφιμα, μειώνοντάς τον στο 6%, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών και της οικονομίας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.
Η οικονομική δραστηριότητα έχει παγώσει εξαιτίας της αβεβαιότητας που συνδέεται με τους τελωνειακούς δασμούς, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις και πολίτες να αποφεύγουν νέες δαπάνες, παρά τις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους τόνισε πως η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.
«Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
