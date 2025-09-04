Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές κινήσεις μετά το χθεσινό «άλμα»
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές κινήσεις μετά το χθεσινό «άλμα»
Στο επίκεντρο η Metlen μετά την ένταξή της στον βρετανικό FTSE 100 - Παραμένουν στο προσκήνιο τα εταιρικά αποτελέσματα - Η προσοχή στρέφεται στην αυριανή ετυμηγορία της DBRS
Στη «χώνεψη» των χθεσινών ισχυρών κερδών προχωρούν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τις τοποθετήσεις τους στο ταμπλό να είναι επιλεκτικές. Η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ανθεκτικότητα όταν απειλούνται οι 2.000 μονάδες, αν και οι φετινές κορυφές των 2.120 – 2.130 μονάδων είναι ακόμη μακρινές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/9), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,15% και διαπραγματεύεται στις 2.029,11 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης καθορίζεται στις 11 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.039,94 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.028,52 μονάδες.
Αντίδραση έβγαλαν χθες οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες να συμβάλλουν τα μέγιστα προκειμένου να «ξαναχτιστεί» απόσταση ασφαλείας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης «έσβησε» τη χασούρα από την ισχυρή πτώση της Τρίτης, αν και η συνέχεια προμηνύεται δύσκολη, καθώς οι επενδυτές καλούνται να υπερασπιστούν τα υπέρογκα κέρδη που καταγράφουν φέτος (σ.σ. πάνω από +38% η απόδοση του ΓΔ το 2025) διανύοντας έναν μήνα που συνήθως φέρνει τους πωλητές στο προσκήνιο.
Στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών FTSE UK και των ευρωπαϊκών δεικτών FTSE, η Metlen Energy & Metals θα συμπεριληφθεί στον βρετανικό δείκτη FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, με την Metlen να διαπραγματεύεται στο ταμπλό του FTSE 100 από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.
Τις οικονομικές επιδόσεις β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου δημοσιεύει η Aktor, μετά τη λήξη της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Νωρίτερα, η Ideal Holdings παρουσίασε τα εξαμηνιαία της αποτελέσματα, με τις πωλήσεις του ομίλου να αυξάνονται κατά +17% στα 216,2 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά +49% στα 26,3 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά -36,2% στα 43,9 εκατ. ευρώ.
