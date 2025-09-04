Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές κινήσεις μετά το χθεσινό «άλμα»

Στο επίκεντρο η Metlen μετά την ένταξή της στον βρετανικό FTSE 100 - Παραμένουν στο προσκήνιο τα εταιρικά αποτελέσματα - Η προσοχή στρέφεται στην αυριανή ετυμηγορία της DBRS