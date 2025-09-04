Πηγή έντασης στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου το ηλεκτρικό καλώδιο και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πηγή έντασης στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου το ηλεκτρικό καλώδιο και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Σε μία κλωστή κρέμεται η τύχη του έργου
Σοβαρούς κλυδωνισμούς στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου προκαλεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την αντιπαράθεση να παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις μετά την αιφνιδιαστική αποκάλυψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανοίγει έρευνα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το έργο.
Η έρευνα της Εισαγγελίας καλύπτει την περίοδο 2013-2023 και αφορά τον προηγούμενο φορέα υλοποίησης (EuroAsia Interconnector υπό τον Κύπριο επιχειρηματία Νάσο Κτωρίδη) αλλά εκτείνεται μέχρι την περίοδο που στο προσκήνιο βρέθηκε λόγω ελλείμματος αξιοπιστίας του EuroAsia, ο ΑΔΜΗΕ. Οι καταγγελίες αφορούν στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 657 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για το έργο και φυσικά γεννούν πολλά ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία χορηγήθηκαν σε ένα φορέα που εκ του αποτελέσματος δεν είχε την τεχνική και οικονομική δυνατότητα να εκτελέσει ένα τόσο μεγάλο έργο.
Η εξέλιξη αυτή βρήκε την ελληνική κυβέρνηση απροετοίμαστη, καθώς κυβερνητικές πηγές δήλωναν άγνοια για οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Η δήλωση Χριστοδουλίδη έρχεται σε μια στιγμή που η Αθήνα προσπαθεί να διαχειριστεί το κλίμα έντασης που δημιούργησαν οι δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, περί έλλειψης βιωσιμότητας του έργου.
Κυβερνητικοί παράγοντες κάνουν λόγο για «διπλό μήνυμα» από τη Λευκωσία, καθώς την ίδια ώρα που η ΡΑΕΚ έχει εγκρίνει το επιτρεπόμενο έσοδο των 25 εκατ. ευρώ και ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου εμφανίζεται θετικός, ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί ανοιχτά τη σκοπιμότητα του έργου, επικαλούμενος μελέτες που ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στην ελληνική πλευρά.
