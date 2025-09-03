Αύξηση στα φορολογικά έσοδα το 2025: Μισθωτοί και συνταξιούχοι οδηγούν την κούρσα
Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αγγίζουν φέτος τα 15,2 δισ. ευρώ, με μισθωτούς και συνταξιούχους να στηρίζουν τον προϋπολογισμό, ενώ επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων παραμένουν στάσιμοι
Σε επίπεδα – ρεκόρ εκτοξεύονται φέτος τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 15,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τόσο τον στόχο του κρατικού προϋπολογισμού όσο και την περσινή επίδοση των 14,3 δισ. ευρώ.
Η αύξηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τη φορολογική συνεισφορά μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς τα εισοδήματά τους ενισχύθηκαν και κατά συνέπεια τα ποσά που καταβάλλουν στην εφορία είναι υψηλότερα. Η τάση αυτή συνεχίζει το μοτίβο των τελευταίων ετών, όπου οι συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών αποτελούν τον βασικό πυλώνα των κρατικών εσόδων.
Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ενοίκια εμφανίζουν σχεδόν στασιμότητα στις δηλώσεις τους. Παρά τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, τα ποσά που καταβάλλουν παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2024.
Ο επιπλέον φόρος που βεβαιώθηκε φέτος από την εφορία ανέρχεται σε 4,97 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τα 4,81 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος.
