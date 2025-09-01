Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Credia Bank ανεβαίνει κατηγορία με την HSBC Μάλτας
Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Credia Bank ανεβαίνει κατηγορία με την HSBC Μάλτας
Ο μέτοχος της Τhrivest Holdings αποκαλύπτει στο «business stories» όλες τις παραμέτρους και τη σημασία εξαγοράς της HSBC Μάλτας και δηλώνει ότι για πρώτη φορά το Δημόσιο θα πάρει όλα τα χρήματα που επένδυσε με το ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής - Βλέπει σκοπιμότητες πίσω από τις αντιδράσεις για το deal
Ο μέτοχος της Τhrivest Holdings Αλέξανδρος Εξάρχου μιλάει στο «business stories» για το σχέδιο εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank. Αναφέρεται στη σημασία που έχει η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία, στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη και το επόμενο στάδιο που ξεκινά την 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα που ολοκληρώνεται το due diligence.
Εξηγεί πως αν αποκτηθεί η HSBC Μάλτας, το συνολικό ενεργητικό της Credia Bank από 7,5 δισ. ευρώ σήμερα θα φτάσει τα 15,3 δισ., το χαρτοφυλάκιο δανείων από 4,4 δισ. θα αυξηθεί στα 7,3 δισ., ενώ το Tangible Book Value της τράπεζας σχεδόν θα διπλασιαστεί. Τονίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου διασφαλίζει την επένδυσή του, καθώς η αξία της φτάνει σήμερα γύρω στα 850 εκατ. και υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά που το Δημόσιο θα πάρει πίσω όλα τα χρήματα που έβαλε μέσω του ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής.
Ακόμη, μιλάει για τα πρόσφατα δημοσιεύματα για υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με το deal στις εποπτικές αρχές Ελλάδας και Μάλτας και δηλώνει ότι έγιναν με σκοπιμότητα που δεν μπορεί να είναι άλλη από το να δημιουργήσουν κωλύματα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την HSBC Μάλτας.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» χιλιάδες πλούσιους στην Εφορία - Πάνω από 60.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Εξηγεί πως αν αποκτηθεί η HSBC Μάλτας, το συνολικό ενεργητικό της Credia Bank από 7,5 δισ. ευρώ σήμερα θα φτάσει τα 15,3 δισ., το χαρτοφυλάκιο δανείων από 4,4 δισ. θα αυξηθεί στα 7,3 δισ., ενώ το Tangible Book Value της τράπεζας σχεδόν θα διπλασιαστεί. Τονίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου διασφαλίζει την επένδυσή του, καθώς η αξία της φτάνει σήμερα γύρω στα 850 εκατ. και υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά που το Δημόσιο θα πάρει πίσω όλα τα χρήματα που έβαλε μέσω του ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής.
Ακόμη, μιλάει για τα πρόσφατα δημοσιεύματα για υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με το deal στις εποπτικές αρχές Ελλάδας και Μάλτας και δηλώνει ότι έγιναν με σκοπιμότητα που δεν μπορεί να είναι άλλη από το να δημιουργήσουν κωλύματα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την HSBC Μάλτας.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» χιλιάδες πλούσιους στην Εφορία - Πάνω από 60.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα