Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Credia Bank ανεβαίνει κατηγορία με την HSBC Μάλτας

Ο μέτοχος της Τhrivest Holdings αποκαλύπτει στο «business stories» όλες τις παραμέτρους και τη σημασία εξαγοράς της HSBC Μάλτας και δηλώνει ότι για πρώτη φορά το Δημόσιο θα πάρει όλα τα χρήματα που επένδυσε με το ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής - Βλέπει σκοπιμότητες πίσω από τις αντιδράσεις για το deal