«Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες» - Ο Τραμπ απειλεί ξανά την Κίνα με δασμούς 200% για τις σπάνιες γαίες
«Aν δεν μας δώσουν μαγνήτες, τότε θα πρέπει να τους επιβάλουμε δασμούς 200% ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους - Μοχλός πίεσης τα ανταλλακτικά αεροσκαφών
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει δασμούς 200% στην Κίνα εάν το Πεκίνο περιορίσει τις εξαγωγές μαγνητών σπανίων γαιών προς τις ΗΠΑ, απειλώντας με ανατροπή την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.
«Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες· αν δεν μας δώσουν, τότε θα πρέπει να τους επιβάλουμε δασμούς 200% ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι τα ανταλλακτικά αεροσκαφών αποτελούν βασικό μοχλό πίεσης της Ουάσινγκτον απέναντι στο Πεκίνο: «Διακόσια από τα αεροπλάνα τους δεν μπόρεσαν να πετάξουν επειδή σκόπιμα δεν τους δίναμε ανταλλακτικά της Boeing, αφού εκείνοι δεν μας έδιναν μαγνήτες».
Η Boeing διαπραγματεύεται συμφωνία πώλησης έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να καθορίζουν ακόμη λεπτομέρειες για τα μοντέλα, τους τύπους και τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων, σύμφωνα με το Bloomberg. Το γεγονός υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των αεροσκαφών σε μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας.
Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν την ώρα που οι κινεζικές εξαγωγές μαγνητών σπανίων γαιών έχουν επιστρέψει σε επίπεδα προ της επιβολής περιορισμών τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν τον Ιούνιο κατά 660% σε σχέση με τον Μάιο, ενώ τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 76% σε μηνιαία βάση.
Η Κίνα ελέγχει περίπου το 90% της παγκόσμιας παραγωγής μαγνητών σπανίων γαιών, διατηρώντας αντίστοιχη κυριαρχία και στη διαδικασία διύλισης των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους. Αυτή η κυριαρχία δίνει στο Πεκίνο σημαντικό πλεονέκτημα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς οι ΗΠΑ βασίζονται σε αυτούς τους μαγνήτες για κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας τους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
