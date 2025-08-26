«Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες» - Ο Τραμπ απειλεί ξανά την Κίνα με δασμούς 200% για τις σπάνιες γαίες

«Aν δεν μας δώσουν μαγνήτες, τότε θα πρέπει να τους επιβάλουμε δασμούς 200% ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους - Μοχλός πίεσης τα ανταλλακτικά αεροσκαφών