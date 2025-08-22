Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Εβδομαδιαία άνοδος 8% εν μέσω αβεβαιότητας για την Ουκρανία
Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Εβδομαδιαία άνοδος 8% εν μέσω αβεβαιότητας για την Ουκρανία
Η αβεβαιότητα για τις απαιτήσεις της Ρωσίας, οι περιορισμοί από συντήρηση στη Νορβηγία και ο ανταγωνισμός με την Ασία για LNG πιέζουν την αγορά
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη οδεύουν προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο μετά από τρεις εβδομάδες, καθώς η αρχική αισιοδοξία γύρω από τις προσπάθειες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία εξασθενεί.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν μικρή άνοδο την Παρασκευή και αναμένεται να κλείσουν την εβδομάδα με κέρδη περίπου 8%. Αν και οι τιμές είχαν υποχωρήσει σε χαμηλό ενός έτους με την προοπτική μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, οι απαιτήσεις της Μόσχας να έχει λόγο στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας αλλά και οι διεκδικήσεις εδαφών αναδεικνύουν τις δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας.
Για πολλούς traders, η πιθανότητα ειρήνης εξακολουθεί να φαντάζει μακρινή, όπως και το ενδεχόμενο επιστροφής πρόσθετων ροών ρωσικής ενέργειας στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται άλλους αγοραστές για την εξασφάλιση προμηθειών φυσικού αερίου, ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.
