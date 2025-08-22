Οι Αμερικανοί κρατάνε ψηλά το μομέντουμ του ελληνικού τουρισμού
Τα ποσοστά ανόδου είναι τα υψηλότερα μεταξύ των τοπ 5 αγορών του ελληνικού τουρισμού, που περιλαμβάνουν Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία
Με περισσότερες πτήσεις από ποτέ φέτος, 103 την εβδομάδα, με τη μεγαλύτερη αύξηση ήδη στο πρώτο εξάμηνο μεταξύ των 5 τοπ ξένων αγορών για την Ελλάδα και έναν νέο προορισμό που ήδη ανακοινώθηκε για το Μάιο του 2026 και βρίσκεται από τις 11 Αυγούστου στα συστήματα κρατήσεων, η αμερικανική αγορά κρατά ψηλά το μομέντουμ του ελληνικού τουρισμού τη θερινή σεζόν του 2025.
Τα νούμερα αποτυπώνουν την πορεία της αμερικανικής αγοράς στην Ελλάδα, φέρνοντας υψηλές τουριστικές εισπράξεις που ξεπέρασαν για πρώτη φορά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2025 τα 700 εκατ. ευρώ και μόνο για το μήνα Ιούνιο τα 247 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στις εισπράξεις της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2025 αντιστοιχεί σε +29,4% φτάνοντας τα 704 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ μόνο για τον Ιούνιο η άνοδος που καταγράφεται αγγίζει το +65% με εισπράξεις στα 247 εκατ. ευρώ.
Τα ποσοστά ανόδου είναι τα υψηλότερα μεταξύ των τοπ 5 αγορών του ελληνικού τουρισμού -Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία- και με το δεδομένο ότι η αμερικανική αγορά διαθέτει και υψηλότερη δαπάνη φαίνεται ότι είναι αυτή που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική πορεία των εισπράξεων του 2025. Κι αυτό ενώ οι τουριστικοί φορείς έχουν δηλώσει πολλαπλώς στο ξεκίνημα της εφετινής θερινής σεζόν ότι θα ήταν άκρως ικανοποιημένοι αν η εφετινή χρονιά κλείσει με έσοδα στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά, χρονιά κατά την οποία οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν για πρώτη φορά στα 21,6 δισ. ευρώ (μαζί με την κρουαζιέρα).
Με βάση το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, oι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 8,8% στα 3,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025 και κατά 11% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 στα 7,66 δισ. ευρώ από 6,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τη μέση δαπάνη να εμφανίζεται επίσης αυξημένη στα 623 ευρώ, από 565 ευρώ πέρυσι στο πρώτο εξάμηνο. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο του 2025 στα 4,6 εκατ., ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, στα 11,69 εκατ. ταξιδιώτες.
Τώρα, έστω κι αν η σεζόν κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το «θερμό» δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου, για το οποίο φέτος οι τουριστικοί φορείς εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, εντούτοις, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος του πρώτου εξαμήνου αλλά και η παραπάνω από ικανοποιητική πορεία της αγοράς των ΗΠΑ φαίνεται να δημιουργούν περαιτέρω θετικό μομέντουμ για τα έσοδα του 2025.
