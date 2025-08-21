ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες σε σχέση με πέρυσι οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες σε σχέση με πέρυσι οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο
Οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευσαν το 81,7% των αφίξεων και το 89,3% των διανυκτερεύσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο 2025 καταγράφηκαν 5.463.943 αφίξεις και 23.664.485 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, αριθμοί που αντιστοιχούν σε άνοδο 2,6% και 1,8% αντίστοιχα σε σχέση με τον Ιούνιο 2024.
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών παρουσίασαν αύξηση 2,5% και 1,8%, ενώ για τους Έλληνες ταξιδιώτες η άνοδος ήταν 2,9% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις.
Η μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική τουριστική κίνηση προήλθε από τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν το 81,7% των αφίξεων και το 89,3% των διανυκτερεύσεων.
Η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 4,3 ημέρες.
