Τράπεζα της Ελλάδος: Η κρίση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί εκ νέου τον πληθωρισμό, πώς επηρεάζει την Ελλάδα
Τράπεζα της Ελλάδος: Η κρίση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί εκ νέου τον πληθωρισμό, πώς επηρεάζει την Ελλάδα
Επίμονο πληθωρισμό στις υπηρεσίες και ενεργειακή απειλή μέχρι το 2028 δείχνει το Inflation Monitor - Στο 3,1% ο πήχης του πληθωρισμού για το 2026
Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες διοχετεύονται στην ελληνική οικονομία κυρίως μέσω των υψηλών τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της έκθεσης «Inflation Monitor» της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάρτιο του 2026.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, οι προσδοκίες των αγορών για τον πληθωρισμό παρέμειναν καθηλωμένες στα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που οδήγησε σε ραγδαία αναθεώρηση των προβλέψεων για την πορεία των επιτοκίων. Πλέον, οι αγορές προεξοφλούν σημαντικά υψηλότερα επιτόκια τόσο στην ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, καθώς ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ενισχύθηκε στο 2,6% για την ευρωζώνη και στο 3,4% για την Ελλάδα. Στις ΗΠΑ η άνοδος ήταν ακόμη πιο απότομη, με τον δείκτη να «σκαρφαλώνει» στο 3,3% από το 2,4% των προηγούμενων μηνών.
Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες παρέμειναν σε υψηλά, αν και ευμετάβλητα επίπεδα, ενώ στα αγροτικά προϊόντα οι τιμές διατηρήθηκαν σταθερές σε υψηλά επίπεδα λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας, λιπασμάτων και των διαταραχών στην προσφορά.
Στην ελληνική οικονομία, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025 με τον δομικό πληθωρισμό -χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα- στο 3,6%, επίπεδα που διατηρήθηκαν υψηλά και το πρώτο δίμηνο του 2026. Τον Μάρτιο, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε στο 3,4% εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης, ωστόσο ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε αξιοσημείωτη επιβράδυνση στο 2,7%. Η υποχώρηση αυτή αντανακλά τη σημαντική κάμψη των τιμών στις υπηρεσίες και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, γεγονός που περιόρισε τη διαφορά του πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης, καθώς στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο η άνοδος των τιμών τον Μάρτιο ήταν εντονότερη.
Παράλληλα, η κατάσταση στην αγορά εργασίας παρουσιάζει σημάδια πίεσης, με το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα να αυξάνεται στο 8,5% τον Φεβρουάριο, την ώρα που ο μέσος όρος στην ευρωζώνη κινήθηκε οριακά ανοδικά στο 6,2%.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, οι προσδοκίες των αγορών για τον πληθωρισμό παρέμειναν καθηλωμένες στα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που οδήγησε σε ραγδαία αναθεώρηση των προβλέψεων για την πορεία των επιτοκίων. Πλέον, οι αγορές προεξοφλούν σημαντικά υψηλότερα επιτόκια τόσο στην ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, καθώς ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ενισχύθηκε στο 2,6% για την ευρωζώνη και στο 3,4% για την Ελλάδα. Στις ΗΠΑ η άνοδος ήταν ακόμη πιο απότομη, με τον δείκτη να «σκαρφαλώνει» στο 3,3% από το 2,4% των προηγούμενων μηνών.
Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες παρέμειναν σε υψηλά, αν και ευμετάβλητα επίπεδα, ενώ στα αγροτικά προϊόντα οι τιμές διατηρήθηκαν σταθερές σε υψηλά επίπεδα λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας, λιπασμάτων και των διαταραχών στην προσφορά.
Στην ελληνική οικονομία, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025 με τον δομικό πληθωρισμό -χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα- στο 3,6%, επίπεδα που διατηρήθηκαν υψηλά και το πρώτο δίμηνο του 2026. Τον Μάρτιο, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε στο 3,4% εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης, ωστόσο ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε αξιοσημείωτη επιβράδυνση στο 2,7%. Η υποχώρηση αυτή αντανακλά τη σημαντική κάμψη των τιμών στις υπηρεσίες και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, γεγονός που περιόρισε τη διαφορά του πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης, καθώς στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο η άνοδος των τιμών τον Μάρτιο ήταν εντονότερη.
Παράλληλα, η κατάσταση στην αγορά εργασίας παρουσιάζει σημάδια πίεσης, με το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα να αυξάνεται στο 8,5% τον Φεβρουάριο, την ώρα που ο μέσος όρος στην ευρωζώνη κινήθηκε οριακά ανοδικά στο 6,2%.
▪ Δημοσιεύσαμε σήμερα το νέο «Inflation Monitor».— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) April 20, 2026
▪ We published today the new «Inflation Monitor».
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακα στο newmoney.gr
