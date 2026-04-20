Financial Times: O Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος φαβορί για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, αναδεικνύεται ως ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ οικονομολόγων, που διενήργησε το OMFIF.



Οι 20 ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα του λονδρέζικου think tank αυτόν τον μήνα κατέταξαν τον Ερνάντεθ ντε Κος στην κορυφή μιας λίστας πέντε βασικών διεκδικητών, αξιολογώντας τα προσόντα τους σε εννέα διαφορετικά κριτήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εμπειρία σε κεντρικές τράπεζες, η φήμη για ηγεσία και ικανότητα οικοδόμησης συναίνεσης, καθώς και η διαχείριση κρίσεων.



Ο Ερνάντεθ ντε Κος, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών με έδρα τη Βασιλεία, ακολουθείται από τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, και τον απερχόμενο διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.



Σε ό,τι αφορά τη νομισματική τους στάση, ο Ερνάντεθ ντε Κος θεωρείται γενικά κεντρώος με ελαφρά πιο «ήπια» (dovish) προσέγγιση, ενώ ο Βιλερουά ντε Γκαλό τοποθετείται επίσης στο κέντρο. Αντίθετα, ο Νάγκελ και ο Κνοτ χαρακτηρίζονται ως μετριοπαθείς «σκληροί» (hawks).

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr