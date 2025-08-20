Η Κίνα αυξάνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά το «φρένο» της Ινδίας λόγω των δασμών Τραμπ
Η Κίνα αυξάνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά το «φρένο» της Ινδίας λόγω των δασμών Τραμπ
Η Κίνα εξασφάλισε τουλάχιστον 15 φορτία για παράδοση Οκτώβριο και Νοέμβριο, από λιμάνια που αγόραζε μέχρι πρότινος η Ινδία
Κινεζικά διυλιστήρια προχώρησαν σε νέες παραγγελίες ρωσικού αργού πετρελαίου, το οποίο θα αποσταλεί από λιμάνια που συνήθως τροφοδοτούν την Ινδία, καθώς η ζήτηση της ασιατικής χώρας μειώνεται μετά την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με αναλυτές, τουλάχιστον 15 φορτία ρωσικού πετρελαίου έχουν ήδη εξασφαλιστεί από κινεζικά διυλιστήρια για παράδοση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που οι κινεζικές εταιρείες αξιοποιούν τη μείωση της ινδικής ζήτησης για να αυξήσουν τις εισαγωγές τους, επωφελούμενες και από τις χαμηλές τιμές.
Η απειλή αυτή οδήγησε το Νέο Δελχί σε σημαντική μείωση των παραγγελιών της από τη Ρωσία, αφήνοντας κενό που η Κίνα επιχειρεί να καλύψει με νέες συμφωνίες, χωρίς όμως να μπορεί να αναπληρώσει πλήρως τον όγκο.
Αντίστοιχα, η Κίνα εισήγαγε πέρυσι ρωσικό πετρέλαιο αξίας 62,6 δισ. δολαρίων, με τις ποσότητες να αντιστοιχούν στο 13,5% των συνολικών εισαγωγών της. Παρά τη σταθερή αύξηση, η Κίνα αγοράζει περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, λιγότερα από τις ποσότητες που εξασφάλιζε η Ινδία.
Η στροφή μετά τους δασμούς ΤραμπΗ Ινδία και η Κίνα αναδείχθηκαν στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, όταν οι δυτικές χώρες περιόρισαν δραστικά τις εισαγωγές τους. Ωστόσο, ο Τραμπ απείλησε τον Ιούλιο με δευτερογενείς δασμούς σε προϊόντα χωρών (όπως η Ινδία) που συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, με στόχο να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Τα μεγέθη Ινδίας και ΚίναςΣύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η Ινδία εισήγαγε πέρυσι ρωσικά προϊόντα πετρελαίου αξίας 53 δισ. δολαρίων. Οι ρωσικές προμήθειες αντιπροσώπευαν το 36% της ινδικής αγοράς, καθιστώντας τη Μόσχα τον μεγαλύτερο προμηθευτή της χώρας. Σε καθημερινή βάση, η Ινδία αγόραζε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου.
