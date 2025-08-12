Άνοδος για πετρέλαιο και ασιατικούς δείκτες μετά το 90ήμερο εμπορικό μορατόριουμ ΗΠΑ – Κίνας
Άνοδος για πετρέλαιο και ασιατικούς δείκτες μετά το 90ήμερο εμπορικό μορατόριουμ ΗΠΑ – Κίνας
Ενισχύθηκαν οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου - Τα βλέμματα και στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα το 15αύγουστο
Διευρύνονται τα κέρδη για το πετρέλαιο, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας να παρατείνουν την παύση στην επιβολή υψηλότερων δασμών, μειώνοντας τους φόβους ότι μια κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου θα διατάρασσε τις οικονομίες τους και θα περιόριζε τη ζήτηση καυσίμων από τους δύο μεγαλύτερους καταναλωτές πετρελαίου στον κόσμο.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 26 σεντς ή 0,39%, στα 66,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια WTI κατέγραψαν άνοδο 22 σεντς ή 0,34%, στα 64,18 δολάρια.
Παράλληλα, οι ασιατικοί δείκτες διαπραγματεύονται σε θετικό έδαφος με τις ιαπωνικές μετοχές μάλιστα να κάνουν άλμα κατά σχεδόν 3% σε υψηλό ρεκόρ με τον Nikkei προς τις 43.000 μονάδες.
Οι μετοχές της Toyota Motor Corp. εκτινάχθηκαν κατά 3,3%, ενώ και άλλοι «δεικτοβαρείς» τίτλοι κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά σχεδόν 0,2% στις 24.865,07 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,3% στις 3.658,62 μονάδες. Στην υπόλοιπη Ασία, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο μικρότερη του 0,1% στις 8.852,80 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κέρδισε 0,6% στις 3.227,10 μονάδες.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία στους δασμούς με την Κίνα για ακόμη 90 ημέρες, έως τα μέσα Νοεμβρίου, όπως ανέφερε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, αποτρέποντας την επιβολή τριψήφιων δασμών σε κινεζικά προϊόντα, την ώρα που οι Αμερικανοί λιανέμποροι προετοιμάζονται για την κρίσιμη εορταστική περίοδο στο τέλος του έτους.
Η υπογραφή του σχετικού εκτελεστικού διατάγματος για την 90ήμερη παράταση, ενίσχυσε τις ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αποφεύγοντας έναν ουσιαστικό εμπορικό αποκλεισμό. Οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τη ζήτηση καυσίμων και πιέζοντας τις τιμές του πετρελαίου.
Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους και στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, με στόχο τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένης αμερικανικής πίεσης προς τη Ρωσία, με την απειλή αυστηρότερων κυρώσεων σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ινδία, εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία — εξέλιξη που θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές του εμπορίου πετρελαίου.
«Μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα εξαλείψει τον κίνδυνο διακοπής της ροής ρωσικού πετρελαίου που βαραίνει την αγορά», σημείωσε σε ανάλυσή του ο Daniel Hynes, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ.
Ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως την περασμένη Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία σε ειρήνη στην Ουκρανία ή οι αγοραστές του πετρελαίου της να αντιμετωπίσουν δευτερογενείς κυρώσεις, ασκώντας παράλληλα πίεση στην Ινδία να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.
Η Ουάσιγκτον έχει επίσης πιέσει το Πεκίνο να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με τον Τραμπ να απειλεί με την επιβολή δευτερογενών δασμών στην Κίνα. Ο κίνδυνος εφαρμογής αυτών των κυρώσεων έχει μειωθεί ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Πούτιν στις 15 Αυγούστου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 26 σεντς ή 0,39%, στα 66,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια WTI κατέγραψαν άνοδο 22 σεντς ή 0,34%, στα 64,18 δολάρια.
Παράλληλα, οι ασιατικοί δείκτες διαπραγματεύονται σε θετικό έδαφος με τις ιαπωνικές μετοχές μάλιστα να κάνουν άλμα κατά σχεδόν 3% σε υψηλό ρεκόρ με τον Nikkei προς τις 43.000 μονάδες.
Οι μετοχές της Toyota Motor Corp. εκτινάχθηκαν κατά 3,3%, ενώ και άλλοι «δεικτοβαρείς» τίτλοι κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά σχεδόν 0,2% στις 24.865,07 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,3% στις 3.658,62 μονάδες. Στην υπόλοιπη Ασία, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο μικρότερη του 0,1% στις 8.852,80 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κέρδισε 0,6% στις 3.227,10 μονάδες.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία στους δασμούς με την Κίνα για ακόμη 90 ημέρες, έως τα μέσα Νοεμβρίου, όπως ανέφερε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, αποτρέποντας την επιβολή τριψήφιων δασμών σε κινεζικά προϊόντα, την ώρα που οι Αμερικανοί λιανέμποροι προετοιμάζονται για την κρίσιμη εορταστική περίοδο στο τέλος του έτους.
Η υπογραφή του σχετικού εκτελεστικού διατάγματος για την 90ήμερη παράταση, ενίσχυσε τις ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αποφεύγοντας έναν ουσιαστικό εμπορικό αποκλεισμό. Οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τη ζήτηση καυσίμων και πιέζοντας τις τιμές του πετρελαίου.
Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους και στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, με στόχο τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένης αμερικανικής πίεσης προς τη Ρωσία, με την απειλή αυστηρότερων κυρώσεων σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ινδία, εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία — εξέλιξη που θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές του εμπορίου πετρελαίου.
«Μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα εξαλείψει τον κίνδυνο διακοπής της ροής ρωσικού πετρελαίου που βαραίνει την αγορά», σημείωσε σε ανάλυσή του ο Daniel Hynes, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ.
Ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως την περασμένη Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία σε ειρήνη στην Ουκρανία ή οι αγοραστές του πετρελαίου της να αντιμετωπίσουν δευτερογενείς κυρώσεις, ασκώντας παράλληλα πίεση στην Ινδία να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.
Η Ουάσιγκτον έχει επίσης πιέσει το Πεκίνο να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με τον Τραμπ να απειλεί με την επιβολή δευτερογενών δασμών στην Κίνα. Ο κίνδυνος εφαρμογής αυτών των κυρώσεων έχει μειωθεί ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Πούτιν στις 15 Αυγούστου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η σημερινή ανακοίνωση των στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία μπορεί να δώσουν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οποιοδήποτε σημάδι ότι η Fed μπορεί να μειώσει τα επιτόκια σύντομα θα στήριζε τις τιμές του αργού.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα