«Γυρνάνε» από τις διακοπές χιλιάδες κατόχους ΙΧ για να δώσουν εξηγήσεις – Έως και 30.000 τα πρόστιμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί αναδρομικά, με ισχύ έως και πέντε χρόνια πίσω, βαριά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τις 30.000 ευρώ για ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι, αν και είχαν δηλώσει τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR ώστε να απαλλαγούν από τέλη κυκλοφορίας και τεκμήρια, αποδεικνύεται ότι τα κυκλοφορούσαν ή δεν είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες τους. Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δίνει αναδρομική ισχύ από τις 4 Δεκεμβρίου 2020, καλύπτοντας κάθε παράβαση που εντοπίστηκε μέχρι σήμερα.

Η διαδικασία ξεκινά με την αποστολή κλήσης προς ακρόαση, όπου οι ιδιοκτήτες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις πριν την επιβολή των προστίμων. Τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή τη διαδικασία προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και περιλαμβάνουν κλήσεις τροχαίας, δηλώσεις κλοπής, δικαστικές αποφάσεις ή φωτογραφικά ντοκουμέντα. Η παραβίαση θεωρείται δεδομένη εάν το όχημα εντοπιστεί να κυκλοφορεί σε δημόσιο δρόμο, να φέρει ακόμη τις πινακίδες κυκλοφορίας του ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, ή να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν να έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα ή να έχουν λάβει κλήσεις για παραβάσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι το όχημα δεν ήταν πραγματικά ακινητοποιημένο..





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ











