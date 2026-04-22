Όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Μπουτάρη: Ο διάλογος Τσίπρα με Χαρδαλιά, τα μηνύματα και στο βάθος... μεταγραφές
«Εσύ κατά λάθος έγινες δεξιός» είπε ο πρώην πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον περιφερειάρχη - «Τώρα αυτά είναι σχετικά κύριε πρόεδρε» του απάντησε - Ποιοι έδωσαν το παρών, δείτε εικόνες
Σε κεντρικό πολιτικό γεγονός για την πλευρά της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» εξελίχθηκε η χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης- Η πολιτική αλλιώς» στην Αθήνα, αφού τόσο η σύνθεση των ομιλητών, όσο και οι πολλές και ετερόκλητες παρουσίες προσώπων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, δημιούργησαν ένα δυναμικό πολιτικό μωσαϊκό, σε μια στιγμή που εντείνονται οι διεργασίες αναφορικά με τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Αν και ο τελευταίος απέφυγε στην τοποθέτησή του οποιαδήποτε νύξη για τα μελλοντικά του σχέδια, επικεντρώνοντας στην προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη, στην προσωπική και πολιτική τους σχέση, αλλά και στην παρακαταθήκη που άφησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εντούτοις το κοινό της εκδήλωσης απηχούσε όχι μόνο τη διακομματική αποδοχή του άλλοτε «πρώτου πολίτη» της συμπρωτεύουσας, αλλά και, κατά ορισμένους, μια εικόνα από το μέλλον της προοδευτικής παράταξης.
Και αυτό, γιατί στην αίθουσα της εκδήλωσης παρευρέθηκαν νυν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ (Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου), στελέχη της παλιάς και της νέας γενιάς της Κουμουνδούρου, βουλευτές της Νέας Αριστεράς (Φερχάτ Οζγκιούρ), αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως η Αθηνά Λινού και ο Ναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης, με τους δύο τελευταίους να δέχονται πολλαπλές κρούσεις για την πολιτική τους «μεταγραφή».
Άρωμα ΠΑΣΟΚΟι προβολείς, ωστόσο, είχαν πέσει χθες στην παρουσία πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ που παρέστησαν στην εκδήλωση με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα, όπως η πρώην Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, ο Αντώνης Σαουλίδης από τη Θεσσαλονίκη, η πρόσφατα αποχωρήσασα από τη Χαριλάου Τρικούπη, Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
Πρωτίστως, όμως η συνύπαρξη στο ίδιο πάνελ του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα με τους δύο «πράσινους» δημάρχους εκ των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και του Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη αντίστοιχα, εκτόξευσε τα σχόλια και τα σενάρια στα πηγαδάκια μετά το πέρας της εκδήλωσης αναφορικά με το μέλλον της ελληνικής Κεντροαριστεράς, η οποία τελεί σε διαρκή αναζήτηση.
Άλλωστε, και η παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά αποτέλεσε μια ιδιαίτερη νότα στη χθεσινή βραδιά, όχι μόνο για τα εγκωμιαστικά του λόγια για τον εκλιπόντα δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αλλά για τα άγνωστα περιστατικά της σχέσης του με τον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε τύχη και ευλογία την δυνατότητα που είχε να γνωρίσει από κοντά τον Γιάννη Μπουτάρη. Αυτός ο σημαντικός αυτοδιοικητικός άνδρας συνήθιζε να χαμογελάει με τα συνέδρια στα Γιάννενα όπου για δεκαετίες συζητούσαμε τα ίδια ακριβώς πράγματα και βγάζαμε τα ίδια ψηφίσματα.
«Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Κρατώ τις φρέσκιες ιδέες και ένα ήθος. Αλλά και την αξία των συνεργασιών και των υπερβάσεων» είπε συγκεκριμένα ο κ. Χαρδαλιάς με τον Αλέξη τσίπρα να τον διακόπτει και να του επισημαίνει: «εσύ κατά λάθος έγινες δεξιός»... «Τώρα αυτά είναι σχετικά κύριε πρόεδρε. Υπηρέτησε μια πολιτική που ένωνε και δεν χώριζε» απάντησε ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Σχολιάζοντας, εξάλλου, την σύνθεση του πάνελ των ομιλητών από τα πρώτα λεπτά, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε ένα αυτοδιοικητικό πάνελ, με διαφορετικές καταβολές, αλλά με ένα κοινό τόπο, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τον περιφερειάρχη Αττικής όταν ο κ. Χαρδαλιάς ήταν δήμαρχος Βύρωνα.
«Να σας μαρτυρήσω κάτι, με τον Νίκο Χαρδαλιά γνωριζόμαστε από παλιά όταν ήταν δήμαρχος του Βύρωνα και εγώ ως μηχανικός είχα την επίβλεψη ενός δημοτικού τεχνικού έργου...» είπε ο κ. Τσίπρας με τον Περιφερειάρχη Αττικής να του επισημαίνει ότι στον διαγωνισμό είχαν πάρει μέρος 17 εταιρείες... «Τότε δεν υπήρχαν αναθέσεις» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ εκλέχθηκα μοναδικός δημοτικός σύμβουλος στο δήμο της Αθήνας, όπως θύμισε ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνέχεια στις ημέρες της δημαρχίας του Νικήτα Κακλαμάνη και με τον Κώστα Σκανδαλίδη στην αντιπολίτευση.
Με φόντο τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, «περπατήσαμε και συνδεθήκαμε σε δύσκολους μνημονιακούς καιρούς. Εγώ πρωθυπουργός στην πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, εκείνος δήμαρχος με πρωτοποριακές, βαθιά προοδευτικές, αντιλήψεις και πρακτικές» τόνισε ο κ. Τσίπρας για τον Γιάννη Μπουτάρη, συμπληρώνοντας πως «με τον Μπουτάρη όμως εκτός από πολιτικές συμπτώσεις, είχαμε και πολιτικές διαφωνίες. Τολμώ να πω ότι κυρίως μέσα από τις δεύτερες, χτίσαμε μια προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης».
«Θυμάμαι στήριξε κριτικά την προσπάθεια της κυβέρνησής μου για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία. Αλλά στάθηκε σθεναρά υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Εκεί όμως που έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κι αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έπρεπε να ξορκίσει φαντάσματα του παρελθόντος, να πολεμήσει στερεότυπα δεκαετιών για τη γειτονική χώρα, να σταθεί απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης. Και να αγνοήσει το πολιτικό κόστος, που ο υπολογισμός του έχει κοστίσει διαχρονικά πολύ ακριβά τόσο στην πόλη του όσο και στη χώρα» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από την πολιτική του σχέση με το Γιάννη Μπουτάρη.
«Δε θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυό μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη. Όταν με ρώτησε: Ρε συ Πρόεδρε είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις ; Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες. Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω. Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του. Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ», όπως τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
«Στάθηκε δίπλα στην επιλογή του ορθολογισμού και της προόδου. Και απέναντι στο πιο ακραίο κύμα εθνικιστικού λαϊκισμού που έχει δει η χώρα μας. Τόσο απέναντι που δεν δίστασε ακόμη και σωματικά να εκθέσει τον εαυτό του στο μίσος και τη βιαιότητα των εθνικιστών. Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασσικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση. Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, τη ψηφοθηρία και τη πατριδοκαπηλία», συνέχισε ο κ. Τσίπρας.
Αναφερόμενος στην σημερινή πολιτική συγκυρία, «λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον» παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».
«Η διαδρομή του Γιάννη Μπουτάρη, όμως, η εμμονή του στην αλήθεια, η εντιμότητα και οι αντιφάσεις του, το αποτύπωμα και το έργο του, η πολιτική αλλιώς όπως είναι ο εύστοχος τίτλος του βιβλίου, δεν είναι μόνο ένα πολύτιμο μάθημα για όλους μας. Είναι και μια πηγή αισιοδοξίας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όσες δυσκολίες κι αν υπάρχουν σήμερα γύρω μας. Και η ίδια η προσπάθεια να τα καταφέρουμε, είναι πιστεύω και η μεγαλύτερη τιμή για το έργο και την προσωπικότητα αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου», κατέληξε με νόημα ο κ. Τσίπρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα