Ο Δημήτρης Μπάκουλης στον Σταυρό του Νότου
Ο Δημήτρης Μπάκουλης συνεχίζει και το 2026 τις εμφανίσεις του στο πιο φιλόξενο και γνωστό στέκι της Αθήνας, στο Club του Σταυρού του Νότου. Δύο Τετάρτες του Ιανουαρίου γεμίζουν μελωδίες και μουσικές, που μας ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο του τραγουδοποιού. Στις 14 Ιανουαρίου ο Δημήτρης εμφανίζεται με guest την ανερχόμενη Μαριάνα Κατσιμίχα και στις 28 Ιανουαρίου με guest την Εύα Κανέλλη.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο πιο διαδραστικός τραγουδοποιός της γενιάς του, έρχεται να μας συγκινήσει με τις ερμηνείες του σε τραγούδια που τον έχουν καθιερώσει , όπως «Τα Κβάντα», ο «Επίλογος», «Κλώνος», «Φτάνει και περισσεύει».

Οι εμφανίσεις του Ιανουαρίου, τον βρίσκουν και με νέο δισκογραφικό υλικό, τόσο από το προσωπικό του άλμπουμ «Η άνθρωπος», όσο και με τραγούδια από τη συνεργασία του στο νέο δίσκο του Σωκράτη Μάλαμα «Εφήμερα».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ
Τετάρτες 14 & 28 Ιανουαρίου
Σταυρός του Νότου Club
Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια: more.com

Συνοδεύουν:
Μιχάλης Ατσάλης: Τραγούδι, Κιθάρα
Ορφέας Σιέρρας: Τύμπανα
Βαγγέλης Καραπέτρος: Μπάσο

Καλλιτεχνική διεύθυνση:
Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo Music Group

