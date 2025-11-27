Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Και άκρως ενοχλητικές. Όπως η «σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Με ακατάσχετο υβρεολόγιο από κάμποσους Ελληνάρες. Το ανατριχιαστικό φινάλε της ιστορίας δικαιώνει όλη την ταινία. Αλλά και η αγγλόφωνη «Πέθανε αγάπη μου» το ίδιο ανατρεπτική και σοκαριστική. Η Τζένιφερ Λόρενς τόσο ταραγμένη όσο και καταστροφική. Ανά πάσα στιγμή μπορεί το οποιοδήποτε να συμβεί. Η ρομαντική κομεντί «για πάντα» με πρωτότυπη ιδέα αλλά στην ανάπτυξη χωρίς φαντασία και χωρίς ευρήματα. Τέλος το horror «το δάκρυ του διαβόλου» πιστό αντίγραφο την πολυσυζητημένης απάτης «Blair Witch project!Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!Κι αυτή η ταινία σοκαριστική και άκρως ενοχλητική. Νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή. Η σύζυγος εσωτερικά ταραγμένη και απρόβλεπτη. Και όταν φέρνει στον κόσμο το πρώτο παιδί τους, από τα μέσα της βγαίνουν καταστροφικές δυνάμεις. Ικανή για όλα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Στην πραγματικότητα η φλόγα της Γκρέις κατακαίει το σύμπαν!—εξαιρετικό για όσες και όσους το καταλάβουνΡομαντική κομεντί. Μεταφυσικών διαστάσεων. Σε μια μετά θάνατον ζωή όπου οι ψυχές έχουν μία εβδομάδα για να αποφασίσουν πού – και με ποιον – θα περάσουν την αιωνιότητά τους, η Τζόαν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη επιλογή της ύπαρξής της: ανάμεσα στον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της και τον πρώτο της έρωτα που πέθανε νέος και την περίμενε 67 χρόνια για να ξανασμίξουν-- Ανευ φαντασίας και ευρημάτων

Η 17χρονη Γιοχάνε ερωτεύεται κεραυνοβόλα μία από τις δασκάλες της. Αυτή η ακατανίκητη προσκόλληση στο «αντικείμενο» του πόθου της κινητοποιεί το είναι της. Μέσα στο αδιέξοδό της παίρνει μια κρίσιμη απόφαση: να μοιραστεί το πάθος της με κάποιον άλλο. Με ποιον; Το πιο κατάλληλο πρόσωπο που επιλέγει να αποκαλύψει την «αμαρτία» της είναι η γιαγιά της. Εξαιρετική σκηνοθεσία, ερμηνεία από την μικρή Ελα Οβερμπάι και ποίηση αυθεντική-η καλύτερη ταινία του επταήμερου!

Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Περίπου αντίγραφο της ταινιάρας «Στο γραφείο των καθηγητών». Με την εκπληκτική Λεόνι Μπένες στον πρώτο ρόλο. Εδώ λοιπόν μια ευσυνείδητη νοσηλεύτρια, λόγο απουσίας συναδέλφου της, σ ένα υπερφορτωμένο τμήμα και ένα σύστημα υγείας που τρίζει, παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία. Το σύμπαν της ταινίας εντός νοσοκομείου--Ελεος!

Ποίηση, τρυφερότητα, αισθήματα από Ισλανδία. Νέα γυναίκα, τρυφερή μητέρα αλλά και καλλιτέχνιδα θέλει να ζήσει όπως εκείνη ονειρεύεται. Με φόντο το παγωμένο, υποβλητικό και άγριο τοπίο της Ισλανδίας. Και με μία σχέση τελειωμένη. Παρόλα αυτά η οικογένεια παραμένει όπως πριν. Παρεμπιπτόντως ο σκύλος της οικογένειας, ένα αξιαγάπητο τσοπανόσκυλο, κέρδισε το βραβείο Palm dog στις Κάννες!—για ευαίσθητες καρδούλες

Το ίδιο story είχε σκηνοθετήσει ο Κώστας Γαβράς στο «Τσεκούρι», παραγωγής 2005. Οπου απολυμένος μετατρέπεται σε βασανιστής και δολοφόνο τεσσάρων αθώων. Των αντιπάλων του που διεκδικούν την ίδια, με εκείνον, θέση. Απίστευτο. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή; Επειδή κάθε ιδεολογικό αφήγημα έχει εκτοπιστεί από το μυαλό της κοινωνίας. Επειδή πρέπει πάση θυσία να διατηρήσω το επίπεδο της ζωής μου και της οικογένειάς μου. Επειδή ο Μαν-σου (το όνομά του) είναι αδύνατον να πολεμήσει το σύστημα. Πιο εύκολα να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή μετράει όσο και ενός τετράποδου κατοικίδιου-αξίζει!

Προσωπικές πληγές από δραματικές, παιδικές, μνήμες από τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ. . Αραγε ο πατέρας του ήταν η δεν ήταν βασανιστής στην ΕΣΑ του Ιωαννίδη; Όταν επιστρέφει στο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας μετά τον θάνατο της μητέρας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά που βαραίνουν την ιστορία όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, ξεκινά ένα ταξίδι-προσωπικό ημερολόγιο ανάμεσα στα αόρατα ίχνη που ενώνουν την πόλη και τους ανθρώπους με το παρελθόν τους—συγκινητικό.

Από το Τέξας ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Λάτρης της Nouvelle Vague. Του «Νέου Κύματος». Μοναδικού στα παγκόσμια χρονικά. Και αποφασίζει. Να προσαράξει στο Παρίσι. Να ανακαλύψει Γάλλους ηθοποιούς που να μοιάζουν, φτυστοί, με Γκοντάρ, Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ. Και τους ανακάλυψε. Και σε μια μαυρόασπρη ταινία να αφηγηθεί το «πως» έγινε το «με κομμένη την ανάσα» αυτό το αριστούργημα. Που το Βρετανικό περιοδικό «Sight and Sound» το έχει κατατάξει στο νούμερο 13—μόνο για λάτρεις της ποιότητας!

Ενας περιφερόμενος και περιπλανώμενος στα πεζοδρόμια και στους καμπινέδες μιας μεγαλούπολης όπως το Λονδίνο. Το περιττό φορτίο μιας σύγχρονης κοινωνίας που έχει ξεγράψει από το σύστημά της χαρακτήρες όπως εκείνος ο τελειωμένος. Και εκείνος για να συντηρηθεί καταφεύγει σε μικροκλοπές. Ακόμα και στην επαιτεία. Ακόμα και στη βία. Τρέχοντας στο κενό—πολύ καλό.

Θρυλικό, κλασικό του 1965 από Πολωνία. Οπου κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων , σε ένα ερημωμένο σπίτι, δύο αντίπαλοι στρατιώτες, βρίσκουν ένα χειρόγραφο, το οποίο εξιστορεί την ιστορία του παππού του, Ισπανού αξιωματικού, Αλφόνσο βαν Γουόρντεν. Τότε αυτός θα αρχίσει ένα ταξίδι περιπετειών και ιστοριών ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία--Ο Κόπολα και ο Σκορσέζε το λάτρεψαν.

Περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία. Πάει κάπως έτσι Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Γουόλτερ Θερσκ –ένας αστός που έγινε αγρότης– και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο. Το ατού της ταινίας η μαγευτική φωτογραφία. Σε καθηλώνει!—για ψαγμένους

Εδώ περίμενα να συναντηθώ με συναρπαστική ιστορία. Λόγω του Τουρκουγερμανού Φατίχ Ακίν. Όμως απογοητεύτικα. Λίγα πράγματα. Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ με τη μητέρα του είναι βαμμένοι Ναζί. Και τώρα που όλα αλλάζουν από που θα βρουν να φάνε και να επιβιώσουν;--στην κόψη του ξυραφιού!

Animation για μικρά παιδιά. Η Έντα, ένα νεαρό ποντικάκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Grand Prix μεταμφιεσμένη ως ο ήρωάς της, ο Εντ. Αντιμετωπίζει την πρόκληση και ξεπερνάει τα σαμποτάζ του αντιπάλου της για να αποδείξει πως ακόμη και ο μικρότερος αγωνιζόμενος μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο--χαριτωμένο

Από τους Ελληνες της Σουηδίας του 1972. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Θοδωρή Καλλιφατίδη. Συμμετείχε και στο σενάριο. Ο Στέλιος, ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης, φεύγει από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στη Σουηδία. Εκεί προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια ξένη κοινωνία. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά, τον ρατσισμό και την αποξένωση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σχέση με μια Σουηδέζα—με πολλές ρυτίδες

Κινούμενα σχέδια Made in Japan. Με άφθονη βία. Οπου Denji που δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος-διάβολος που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία μαζί του και του έσωσε τη ζωή-μόνο για πιτσιρίκια μασουλώντας ποπ κορν!

Animation για μικρά κοριτσάκια. Στις Αλπεις, η 8χρονη Χάιντι, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον στοργικό παππού της. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος—για νήπια

Animation κινεζικής παραγωγής. Σαρώνει στα ταμεία. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ!—μόνο για μικρά παιδιά

Η μυστική οργάνωση The Eye καλεί και πάλι την ομάδα της για μια θεαματική ληστεία σπάνιου διαμαντιού μεγάλων διαστάσεων. Η ιστορία διαδραματίζεται από τη Νέα Υόρκη και τη Γαλλία έως τη Νότια Αφρική, την Αραβική Έρημο και το Άμπου Ντάμπι-- Τι να σας πω; Μετά το πρώτο ημίωρο σε πιάνουν βαθιά χασμουρητά!

Η Έλφαμπα η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο. Η Γκλίντα, από την άλλη, στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, είναι το λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Να συνεχίσω;--Αφθονη μαγεία, πολλοί μάγοι, αλλά από κινηματογραφική μαγεία γιοκ!

Να εξοργιστώ; Όχι αρνούμαι. Αν και ο σκηνοθέτης, πέρα από την φλυαρία του, επιχειρεί να εξανθρωπίσει τα τέρατα του Ναζισμού. Οπου ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Χέρμαν Γκέρινγκ , του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους. Καλά να δείτε το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Νυρεμβέργη» για να καταλάβετε το μέγεθος της μπαρούφας του Τζέιμς Βάντερμπιλτ!—πλαστογράφοι της Ιστορίας!

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!

Αληθινό περιστατικό με κινηματογραφικό χρόνο μισής ώρας, τεντώθηκε στα ενενήντα λεπτά. Τι είναι; Η συμβολική ανάσταση μιας δολοφονημένης από Παλαιστίνη. Η Φάτμα Χασόνα, μια 25χρονη φωτορεπόρτερ, ζει στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα από την οθόνη του τηλεφώνου της, εκμυστηρεύεται στην κινηματογραφίστρια την πείνα, τον φόβο, αλλά και τις μικροσκοπικές εκρήξεις χαράς από μια θλιβερή καθημερινότητα—βαρεμέρα!

Θυμάστε την μεγάλη «απάτη» με τίτλο Blair Witch Project; Ε κάπως το ίδιο. Τέσσερα αμερικανάκια σπεύδουν να βοηθήσουν ανθρακωρύχους σε καταραμένο περουβιανό δάσος! Οι ντόπιοι τους προειδοποιούν να μην πλησιάσουν το δάσος ή την κωμόπολη της εξόρυξης, επικαλούμενοι την παρουσία του Supay – μιας αρχαίας οντότητας της ανδεανής μυθολογίας. Εκείνοι επιμένουν και έτσι ο ένας μετά τον άλλο κατασπαράσσονται από τον διάβολο!—καλοφτιαγμένο αλλά αποκρουστικόΜεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό