Η Τζίλιαν Άντερσον και ο Μπόρις Τζόνσον υποψήφιοι στα Βρετανικά Βραβεία Βιβλίου

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζίλιαν Άντερσον και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον είναι μεταξύ των υποψηφίων συγγραφέων για τα φετινά Βρετανικά Βραβεία Βιβλίου.Η Άντερσον πρωταγωνίστρια της σειράς «X Files», είναι υποψήφια σε δύο κατηγορίες - Ηχητικά Βιβλία μη Μυθοπλασίας και Αφήγημα μη Μυθοπλασίας - για το βιβλίο της «Want: Sexual Fantasies» από τον Anonymous, μια συλλογή από εξομολογήσεις γυναικών για τις σεξουαλικές τους επιθυμίες.Ο Μπόρις Τζόνσον είναι υποψήφιος στις ίδιες κατηγορίες για τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Unleashed» που καλύπτει την εποχή που ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, υπέρμαχος του Brexit, υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.Στις υποψηφιότητες στην κατηγορία Αφήγημα μη Μυθοπλασίας περιλαμβάνονται τα απομνημονεύματα της Αγγλίδας ηθοποιού, κωμικού και συγγραφέα Μιράντα Χαρτ «I Haven’t Been Entirely Honest With You» και μια μετάφραση των μετά θάνατον απομνημονευμάτων του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι «Patriot».Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα 12 Μαΐου.