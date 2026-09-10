Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Έργα του Ουίλλιαμ Κέντριτζ θα εκτεθούν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τον Οκτώβριο
Έργα του Ουίλλιαμ Κέντριτζ θα εκτεθούν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τον Οκτώβριο
Το ΚΑΣ είπε «ναι» σε δανεισμό αρχαίου έργου από το Μουσείο Ακρόπολης
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προγραμματίζει έκθεση με έργα του σπουδαίου εικαστικού William Kentridge (Ουίλλιαμ Κέντριτζ), σε χώρους της μόνιμης έκθεσής του από τις 20 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2027. Η έκθεση, με τίτλο «Imitate the sleep of stones», που επιμελείται η Burcu Fikretoglu, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ευκαιρία του ανεβάσματος στην Εθνική Λυρική Σκηνή της όπερας «Ορφέας» του Κλαούντιο Μοντεβέρντι, μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ,
Η έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ), όπου σύγχρονα έργα τέχνης του πολυσχιδούς καλλιτέχνη θα «συνομιλήσουν» με αρχαιότητες, έχει σκοπό να θέσει ερωτήματα, μεταξύ άλλων, για τη λήθη, τη μνήμη, τη μεταμόρφωση, την απουσία και την επιβίωση, όπως έγινε γνωστό χτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) κατά τη συζήτηση του αιτήματος του ΕΑΜ για τον προσωρινό δανεισμό ενός αρχαίου έργου αρμοδιότητας του Μουσείου Ακρόπολης με σκοπό την παρουσίασή του στην έκθεση. Τα μέλη του ΚΑΣ έδωσαν ομόφωνα το «πράσινο φως» για τον δανεισμό του.
Πρόκειται για μια πήλινη κύλικα του 5ου αι. π.Χ., που αποδίδεται στον Ζωγράφο του Πιστόξενου, συμβατικό όνομα αγγειογράφου που χρησιμοποίησε την ερυθρόμορφη τεχνική και την τεχνική του λευκού βάθους και δραστηριοποιήθηκε στην Αττική περίπου από το 475 έως το 460/455 π.Χ. Στο εσωτερικό του αγγείου εικονογραφείται ο θάνατος του Ορφέα από τις μαινάδες της Θράκης. Ο Ορφέας, πληγωμένος από το χτύπημα της Θρακιώτισσας, έχει γονατίσει και προσπαθεί να αμυνθεί υψώνοντας την κιθάρα του. Η γυναίκα με το ένα χέρι κρατάει πέλεκυ και με το άλλο τον αντίπαλό της από τον βραχίονα, ενώ με το πόδι της τον πατάει στον μηρό για να μην μπορεί να ξεφύγει. Η κύλικα βρέθηκε το 1888 στην επίχωση μπροστά από το νότιο τείχος της Ακρόπολης.
Τα έργα του Ουίλλιαμ Κέντριτζ θα εκτεθούν στις Αίθουσες του ΕΑΜ 7, 8, 11, 13, καθώς και 12, αίθουσα που θα αποτελέσει και τον πυρήνα της έκθεσης. Όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, τα περισσότερα έργα είναι από οξειδωμένο χάλυβα, ενώ θα υπάρχει κι ένα διόραμα.
Η παρουσία του κορυφαίου Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη στη χώρα μας όμως έχει και συνέχεια. Όπως είναι ήδη γνωστό, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) θα φιλοξενήσει από τις 3 Ιουνίου 2027 την πρώτη μεγάλης κλίμακας έκθεση του Ουίλλιαμ Κέντριτζ στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 100 έργα του. Με τίτλο «Το Μεγάλο Ναι, το Μεγάλο Όχι», η έκθεση, σε επιμέλεια Τarek Abou El Fetouh και καλλιτεχνική διεύθυνση της Κατερίνας Γρέγου, εστιάζει σε μια πλευρά της πρακτικής του διεθνώς αναγνωρισμένου δημιουργού που διατρέχει ολόκληρη την πορεία του: τη σχέση των εικαστικών τεχνών με το θέατρο, την όπερα και την performance.
Η έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ), όπου σύγχρονα έργα τέχνης του πολυσχιδούς καλλιτέχνη θα «συνομιλήσουν» με αρχαιότητες, έχει σκοπό να θέσει ερωτήματα, μεταξύ άλλων, για τη λήθη, τη μνήμη, τη μεταμόρφωση, την απουσία και την επιβίωση, όπως έγινε γνωστό χτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) κατά τη συζήτηση του αιτήματος του ΕΑΜ για τον προσωρινό δανεισμό ενός αρχαίου έργου αρμοδιότητας του Μουσείου Ακρόπολης με σκοπό την παρουσίασή του στην έκθεση. Τα μέλη του ΚΑΣ έδωσαν ομόφωνα το «πράσινο φως» για τον δανεισμό του.
Πρόκειται για μια πήλινη κύλικα του 5ου αι. π.Χ., που αποδίδεται στον Ζωγράφο του Πιστόξενου, συμβατικό όνομα αγγειογράφου που χρησιμοποίησε την ερυθρόμορφη τεχνική και την τεχνική του λευκού βάθους και δραστηριοποιήθηκε στην Αττική περίπου από το 475 έως το 460/455 π.Χ. Στο εσωτερικό του αγγείου εικονογραφείται ο θάνατος του Ορφέα από τις μαινάδες της Θράκης. Ο Ορφέας, πληγωμένος από το χτύπημα της Θρακιώτισσας, έχει γονατίσει και προσπαθεί να αμυνθεί υψώνοντας την κιθάρα του. Η γυναίκα με το ένα χέρι κρατάει πέλεκυ και με το άλλο τον αντίπαλό της από τον βραχίονα, ενώ με το πόδι της τον πατάει στον μηρό για να μην μπορεί να ξεφύγει. Η κύλικα βρέθηκε το 1888 στην επίχωση μπροστά από το νότιο τείχος της Ακρόπολης.
Τα έργα του Ουίλλιαμ Κέντριτζ θα εκτεθούν στις Αίθουσες του ΕΑΜ 7, 8, 11, 13, καθώς και 12, αίθουσα που θα αποτελέσει και τον πυρήνα της έκθεσης. Όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, τα περισσότερα έργα είναι από οξειδωμένο χάλυβα, ενώ θα υπάρχει κι ένα διόραμα.
Η παρουσία του κορυφαίου Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη στη χώρα μας όμως έχει και συνέχεια. Όπως είναι ήδη γνωστό, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) θα φιλοξενήσει από τις 3 Ιουνίου 2027 την πρώτη μεγάλης κλίμακας έκθεση του Ουίλλιαμ Κέντριτζ στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 100 έργα του. Με τίτλο «Το Μεγάλο Ναι, το Μεγάλο Όχι», η έκθεση, σε επιμέλεια Τarek Abou El Fetouh και καλλιτεχνική διεύθυνση της Κατερίνας Γρέγου, εστιάζει σε μια πλευρά της πρακτικής του διεθνώς αναγνωρισμένου δημιουργού που διατρέχει ολόκληρη την πορεία του: τη σχέση των εικαστικών τεχνών με το θέατρο, την όπερα και την performance.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα