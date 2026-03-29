Όταν η Μαρινέλλα χόρευε με Χριστοδούλου, Γιαννάκη, Καμπούρη στο γλέντι της Εθνικής μετά τη νίκη στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 1989
Η ίδια είχε εκφράσει και την αγάπη της για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για το μπάσκετ

Η απώλεια της Μαρινέλλας έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς τα τραγούδια της συνόδευσαν επί δεκαετίες το ελληνικό κοινό και συνδέθηκαν με προσωπικές και συλλογικές στιγμές. Το όνομά της έχει ταυτιστεί με κορυφαία γεγονότα, μεταξύ των οποίων και το Ευρωμπάσκετ του 1987, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το τρόπαιο σε μία περίοδο που η χώρα ζούσε στους ρυθμούς της διοργάνωσης.

Η ίδια είχε εκφράσει και την αγάπη της για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για το μπάσκετ, τονίζοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της: «στο μπάσκετ, όπως ξέρετε, υποστηρίζω τον Άρη. Ίσως, η φιλία μου με τα παιδιά του Άρη, ίσως η θεαματικότητα του αθλήματος μ’ έχουν κάνει φανατική του σπορ. Νιώθω ικανοποίηση και ξεκούραση ακόμη, όταν παρακολουθώ αγώνες του».

Σε αυτό το πλαίσιο ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδογιάννης δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία που δείχνει η Μαρινέλλα στο γλέντι των παικτών της Εθνικής μετά τον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ του 1989 στην υπόγεια ντισκοτέκ του ξενοδοχείου Intercontinental.

Εκεί διακρίνεται να χορεύει μαζί με τους Φάνη Χριστοδούλου, Κώστα Παταβούκας, Τζον Κόρφας (πλάτη), Παναγιώτη Γιαννάκη, Αργύρη Καμπούρη, Νίκο Φιλίππου και Γιώργο Βασιλακόπουλο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, με πλάτη στο φακό είναι ο κομμωτής και πιστός φίλος της Μαρινέλλας Δημήτρης Σουλελές, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα.

Σχετικά Άρθρα

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

