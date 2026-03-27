Ο Γιώργος Παπαγεωργίου & οι Polkar επιστρέφουν με το άλμπουμ «Live στην Τεχνόπολη»
Γιώργος Παπαγεωργίου Polkar

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου & οι Polkar επιστρέφουν με το άλμπουμ «Live στην Τεχνόπολη»

Η Τεχνόπολη είναι μία από τις πιο σημαντικές στάσεις στη διαδρομή τους

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου & οι Polkar επιστρέφουν με το άλμπουμ «Live στην Τεχνόπολη»
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου & οι Polkar μετρούν 13 χρόνια διαδρομής, από το μικρό στούντιο στη Θεσσαλονίκη έως την Τεχνόπολη. Από το πρώτο EP μέχρι το σημερινό live album από την ηχογραφημένη συναυλία τους. Μια διαδρομή-καρδιογράφημα, ευτυχώς όχι «ευθεία γραμμή».

Γεμάτη συναυλίες — άλλες γιορτή και άλλες εξομολόγηση — σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος. Από τότε μέχρι σήμερα είχε τα πάντα. Συναυλίες με κανταδόρους και μουσικές σκηνές της Αθήνας, φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, releases με εκατομμύρια streams, εσώρουχα στον αέρα, πανηγύρια με φασαίους που απορούν και «κρυφοέντεχνους» που γεμίζουν ασφυκτικά τους χώρους. Μέσα στα χρόνια, κάποια μέλη έφυγαν και άλλα προστέθηκαν, αλλά ο βασικός πυρήνας παραμένει — όλοι από τη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάγκη σύνδεσης. Ενός τραγουδιού με έναν θεατή. Ιστορίες προσωπικές, που γι’ αυτό μιλάνε προσωπικά. Μια ζωή 10+ χρόνων με χαρές, αποτυχίες, γλέντια, θυμούς, ερωτικές πανωλεθρίες, καλοκαίρια στην Αμοργό, φραπέδες στον Βαρδάρη.

Αυτά εξιστορεί το «Live στην Τεχνόπολη». Η Τεχνόπολη είναι μία από τις πιο σημαντικές στάσεις στη διαδρομή τους. Μια μπάντα που μεγάλωσε αλλά δεν θα σοβαρευτεί. Επόμενη στάση στις 28 Μαρτίου, στον Σταυρό του Νότου. Το live άλμπουμ ζωντανεύει ξανά μπροστά στο κοινό. Γιατί τους Polkar δεν τους ακούς μόνο — τους ζεις.

Το «Live στην Τεχνόπολη» κυκλοφορεί από τη Sony Music σε όλες τις πλατφόρμες.
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

