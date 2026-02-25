Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Τα πολύτιμα έργα τέχνης της πλούσιας συλλογής του έρχονται στο φως
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Τα πολύτιμα έργα τέχνης της πλούσιας συλλογής του έρχονται στο φως

Μέσα από μια έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Τα πολύτιμα έργα τέχνης της πλούσιας συλλογής του έρχονται στο φως
Αναστασία Κουκά
Έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών, κάποια από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια, περιλαμβάνει η επετειακή έκθεση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης με τίτλο «60 χρόνια ΜΙΕΤ. Αναγνώσεις μιας συλλογής», που εγκαινιάζεται σήμερα, Τετάρτη, στο Μουσείο Μπενάκη της  οδού Πειραιώς.
Γιάννης Γαΐτης, Φηρά Σαντορίνης, 1953 Ελαιογραφία σε καμβά, 106 × 160 εκ.

Έχουν περάσει 35 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη και μοναδική παρουσίαση της πολύτιμης αυτής συλλογής, που ξεκίνησε να δημιουργείται το 1966 από το νεοσύστατο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης που έθεσε ως στόχο την η προαγωγή των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 7.000 έργα τα οποία αποκτήθηκαν μέσω αγοράς αλλά και δωρεών. Μεταξύ αυτών έργα κορυφαίων ζωγράφων, όπως ο Γιάννης Γαΐτης και ο Δημήτρης Μυταράς, ο Κυριάκος Κατζουράκης, ξυλογραφίες του Τάσσου αλλά και σχέδια, εικονογραφημένα βιβλία, ταπισερί, ψηφιδωτά και κεραμικά.
Τάσσος (Αναστάσιος Αλεβίζος), Σκλάβοι, 1967 Ξυλογραφίες, 102 × 37, 102 × 38, 102 × 38 εκ.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Κωνσταντίνου Παπαχρίστου, επιμελητή της συλλογής της Πινακοθήκης Γκίκα του Μουσείου Μπενάκη, προσφέρει στον επισκέπτη ένα γοητευτικό ταξίδι στην ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα, χωρίς ωστόσο να ακολουθείται χρονολογική σειρά στην παρουσίαση των έργων που φιλοξενεί. Το ζωγραφικό μέρος της είναι χωρισμένο σε τρεις διαφορετικές ενότητες, με κεντρικούς θεματικούς άξονες την ανθρώπινη μορφή, το τοπίο καιν τις νεκρές φύσεις, τα γλυπτά αποτελούν μια αυτόνομη ενότητα.
Γεώργιος Μαυροΐδης, Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη, 1961 Κόλλα σε χαρτί, 175 × 250 εκ.
Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος, με κείμενα της επί πολλά χρόνια υπεύθυνης της Συλλογής Έργων Τέχνης του ΜΙΕΤ Βούλας Λιβάνη και του επιμελητή της έκθεσης Κωνσταντίνου Παπαχρίστου, ο οποίος περιλαμβάνει και αναπαραγωγές όλων των έργων που παρουσιάζονται στην έκθεση αλλά και κάποιων που τελικά δεν εκτέθηκαν.
Αναστασία Κουκά
