Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Τα πολύτιμα έργα τέχνης της πλούσιας συλλογής του έρχονται στο φως

οδού Πειραιώς

Γιάννης Γαΐτης, Φηρά Σαντορίνης, 1953 Ελαιογραφία σε καμβά, 106 × 160 εκ.

Τάσσος (Αναστάσιος Αλεβίζος), Σκλάβοι, 1967 Ξυλογραφίες, 102 × 37, 102 × 38, 102 × 38 εκ.

Γεώργιος Μαυροΐδης, Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη, 1961 Κόλλα σε χαρτί, 175 × 250 εκ.

Έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών, κάποια από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια, περιλαμβάνει η επετειακήτουμε τίτλο «60 χρόνια ΜΙΕΤ. Αναγνώσεις μιας συλλογής», που εγκαινιάζεται σήμερα, Τετάρτη, στοτηςΈχουν περάσει 35 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη και μοναδική παρουσίαση της πολύτιμης αυτής συλλογής, που ξεκίνησε να δημιουργείται το 1966 από το νεοσύστατο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης που έθεσε ως στόχο την η προαγωγή των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 7.000 έργα τα οποία αποκτήθηκαν μέσω αγοράς αλλά και δωρεών. Μεταξύ αυτών έργα κορυφαίων ζωγράφων, όπως οκαι ο, ο Κυριάκος Κατζουράκης, ξυλογραφίες τουαλλά και σχέδια, εικονογραφημένα βιβλία, ταπισερί, ψηφιδωτά και κεραμικά.Η έκθεση, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Κωνσταντίνου Παπαχρίστου, επιμελητή της συλλογής της Πινακοθήκης Γκίκα του Μουσείου Μπενάκη, προσφέρει στον επισκέπτη ένα γοητευτικό ταξίδι στην ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα, χωρίς ωστόσο να ακολουθείται χρονολογική σειρά στην παρουσίαση των έργων που φιλοξενεί. Το ζωγραφικό μέρος της είναι χωρισμένο σε τρεις διαφορετικές ενότητες, με κεντρικούς θεματικούς άξονες την ανθρώπινη μορφή, το τοπίο καιν τις νεκρές φύσεις, τα γλυπτά αποτελούν μια αυτόνομη ενότητα.Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος, με κείμενα της επί πολλά χρόνια υπεύθυνης της Συλλογής Έργων Τέχνης του ΜΙΕΤ Βούλας Λιβάνη και του επιμελητή της έκθεσης Κωνσταντίνου Παπαχρίστου, ο οποίος περιλαμβάνει και αναπαραγωγές όλων των έργων που παρουσιάζονται στην έκθεση αλλά και κάποιων που τελικά δεν εκτέθηκαν.