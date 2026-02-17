Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Μουσείο Μπενάκη: Διοργανώνει έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Μέσα από 200 εκθέματα παρουσιάζεται ένα εκτεταμένο δείγμα της εικονογραφίας του Μεσολογγίου, του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και του Φιλελληνισμού.
Την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου τιμά το Μουσείο Μπενάκη με μια μεγάλη αφιερωματική έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα, Τρίτη, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου.
Στόχος της έκθεσης, η οποία φιλοξενείται είναι αφενός να τιμήσει το κορυφαίο αυτό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και ενίσχυσε δυναμικά τον Φιλελληνισμό, και αφετέρου να αναδείξει τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ηρωικής Εξόδου των Μεσολογγιτών.
Μέσα από 200 περίπου εκθέματα, αντιπροσωπευτικούς πίνακες, σχέδια, χαρακτικά, βιβλία και αντικείμενα παρουσιάζεται ένα εκτεταμένο δείγμα της εικονογραφίας του Μεσολογγίου, του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και του Φιλελληνισμού.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε έξι θεματικές ενότητες: i) το Μεσολόγγι πριν τον Αγώνα, ii) η Ελληνική Επανάσταση και το φιλελληνικό κίνημα, iii) Μάρκος Μπότσαρης (1823) και Λόρδος Byron (1824), iv) 1825-1826: Πολιορκία και Έξοδος, v) Ναβαρίνο και δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, vi) το Μεσολόγγι μετά τον Αγώνα.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται σχέδια και χαρακτικά περιηγητών από το προεπαναστατικό Μεσολόγγι που απεικονίζουν τη ζωή και τους κατοίκους της πόλης. Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στον Αγώνα και σε φιλελληνικές εκφάνσεις που σταδιακά μετατοπίζονται από τον θαυμασμό για την αρχαιότητα στο έμπρακτο ενδιαφέρον και τη στήριξη της προσπάθειας των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τους θανάτους του Μάρκου Μπότσαρη και του Λόρδου Byron και πώς αυτοί ενίσχυσαν τη φήμη της πόλης ως ηρωικού προπυργίου της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας. Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στην πολιορκία της πόλης και την ηρωική Έξοδο των «Ελεύθερων Πολιορκημένων». Η έκθεση παρουσιάζει την πλούσια παραγωγή Ευρωπαίων καλλιτεχνών μέσα από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα που εμπνέονται από την κορυφαία στιγμή ηρωισμού της πόλης. Η πέμπτη ενότητα πραγματεύεται τη συμμετοχή των Μεγάλων Δυνάμεων στο Ναβαρίνο και τη συμβολή τους στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Τέλος, η έκτη ενότητα παρουσιάζει πώς το Μεσολόγγι αναδείχθηκε ως διαχρονικό σύμβολο του Αγώνα.
Στο σύνολό της, η έκθεση προσφέρει μια διαχρονική ματιά στο Μεσολόγγι από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τις ημέρες μας. Παρουσιάζεται σπάνιο εφήμερο υλικό, όπως μονόφυλλα, αφίσες, εικονογραφημένες περιοδικές εκδόσεις, ποιήματα, θεατρικά ή μουσικά έργα που πωλούνταν υπέρ των αγωνιζομένων Ελλήνων με πολλά από αυτά να φέρουν χρονολογία το έτος 1826. Η πληθώρα των εκθεμάτων είναι δηλωτική του αντίκτυπου και της διαχρονικότητας της Εξόδου στη διεθνή κοινή γνώμη.
Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο (ελληνικά / αγγλικά) που χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
