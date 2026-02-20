Νάντια Κοντογεώργη: Παίζει 26 διαφορετικούς ρόλους στην παράσταση «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Ένα δύσκολο όσο και φιλόδοξο θεατρικό στοίχημα έχει αναλάβει η Νάντια Κοντογεώργη
η οποία ερμηνεύει όλους τους ρόλους της παράστασης το «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» που φιλοξενείται στο θέατρο Πορεία
. Το δημοφιλές έργο του Όσκαρ Ουάιλντ, στην πολυβραβευμένη και τεχνολογικά ρηξικέλευθη εκδοχή του Kip Williams, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου.
Μια γυναίκα. Είκοσι έξι καθρέφτες. Είκοσι έξι φωνές που συγκρούονται μέσα στο ίδιο σώμα. Η Νάντια Κοντογεώργη ερμηνεύει 26 ρόλους, γίνεται άγγελος και δαίμονας, διασχίζοντας μια διαδρομή από την απόλυτη λάμψη έως την ολοκληρωτική κατάρρευση.
Ο Ντόριαν εύχεται να μείνει για πάντα νέος, αφήνοντας το πορτρέτο του να φέρει τα σημάδια του χρόνου και των πράξεών του. Καθώς παραδίδεται στην ηδονή και την ανηθικότητα, το σώμα του μένει άφθαρτο, ενώ το πορτρέτο αποκαλύπτει τη διαφθορά της ψυχής του, οδηγώντας τελικά στην αυτοκαταστροφή του.
Η εκδοχή του Kip Williams είναι μια σύγχρονη, ριζοσπαστική και πολυβραβευμένη θεατρική διασκευή, που ανανέωσε πλήρως το κλασικό έργο, αποσπώντας δεκάδες βραβεία ανά τον κόσμο, με πιο σημαντικά τα δύο βραβεία Olivier (2024) και δύο βραβεία Τony (2025).
Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου στήνει ένα ζωντανό παζλ που χτίζεται και γκρεμίζεται αδιάκοπα,
σπινθηροβόλο και επικίνδυνο. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, μόνο μεταμορφώσεις. Μια αισθητική που μοιάζει με φετίχ: μαγνητική, ακαταμάχητη, που παρασύρει τον θεατή σε ένα τεστ αντοχής της φαντασίας. Εκεί όπου η ομορφιά σκοτεινιάζει, το εύθραυστο δυναμώνει, και το ανθρώπινο καθρεφτίζεται σε άπειρα θραύσματα.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
:
Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00