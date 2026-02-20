Νάντια Κοντογεώργη: Παίζει 26 διαφορετικούς ρόλους στην παράσταση «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νάντια Κοντογεώργη Θέατρο Πορεία

Νάντια Κοντογεώργη: Παίζει 26 διαφορετικούς ρόλους στην παράσταση «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Που και πότε παρουσιάζεται το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ

Νάντια Κοντογεώργη: Παίζει 26 διαφορετικούς ρόλους στην παράσταση «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»
Ένα δύσκολο όσο και φιλόδοξο θεατρικό στοίχημα έχει αναλάβει η Νάντια Κοντογεώργη η οποία ερμηνεύει όλους τους ρόλους της παράστασης το «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» που φιλοξενείται στο θέατρο Πορεία. Το δημοφιλές έργο του Όσκαρ Ουάιλντ, στην πολυβραβευμένη και τεχνολογικά ρηξικέλευθη εκδοχή του Kip Williams, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου.

Μια γυναίκα. Είκοσι έξι καθρέφτες. Είκοσι έξι φωνές που συγκρούονται μέσα στο ίδιο σώμα. Η Νάντια Κοντογεώργη ερμηνεύει 26 ρόλους, γίνεται άγγελος και δαίμονας, διασχίζοντας μια διαδρομή από την απόλυτη λάμψη έως την ολοκληρωτική κατάρρευση.

Ο Ντόριαν εύχεται να μείνει για πάντα νέος, αφήνοντας το πορτρέτο του να φέρει τα σημάδια του χρόνου και των πράξεών του. Καθώς παραδίδεται στην ηδονή και την ανηθικότητα, το σώμα του μένει άφθαρτο, ενώ το πορτρέτο αποκαλύπτει τη διαφθορά της ψυχής του, οδηγώντας τελικά στην αυτοκαταστροφή του.

Η εκδοχή του Kip Williams είναι μια σύγχρονη, ριζοσπαστική και πολυβραβευμένη θεατρική διασκευή, που ανανέωσε πλήρως το κλασικό έργο, αποσπώντας δεκάδες βραβεία ανά τον κόσμο, με πιο σημαντικά τα δύο βραβεία Olivier (2024) και δύο βραβεία Τony (2025).

Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου στήνει ένα ζωντανό παζλ που χτίζεται και γκρεμίζεται αδιάκοπα,
σπινθηροβόλο και επικίνδυνο. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, μόνο μεταμορφώσεις. Μια αισθητική που μοιάζει με φετίχ: μαγνητική, ακαταμάχητη, που παρασύρει τον θεατή σε ένα τεστ αντοχής της φαντασίας. Εκεί όπου η ομορφιά σκοτεινιάζει, το εύθραυστο δυναμώνει, και το ανθρώπινο καθρεφτίζεται σε άπειρα θραύσματα.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης