Έπαινος στον δήμαρχο Ύδρας από την πόλη Λόουελ της Μασαχουσέτης

Έπαινο «για την προώθηση της πολιτιστικής ανταλλαγής και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της Ύδρας και της πόλης Lowell» της Μασαχουσέτης απένειμε το δημοτικό συμβούλιο της αμερικανικής πόλης, στον δήμαρχο Υδρας Γιώργο Κουκουδάκη.Τον έπαινο εισηγήθηκε η πρώην δήμαρχος της πόλης και νυν δημοτική σύμβουλός της, Ρίτα Μέρσιερ η οποία είχε επισκεφθεί την Ϋδρα τον περασμένο Αύγουστο, είχε συναντηθεί με τον κ.Κουκουδάκη, ο οποίος της είχε μιλήσει για τους στενούς δεσμούς που συνδέουν την Ύδρα και τις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα έκανε αναφορά στους Αμερικανούς Φιλέλληνες William Washington και George Jarvis, που έδρασαν στην Ύδρα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, για τους δύο Υδραίους σφουγγαράδες, τους πρώτους από την Ελλάδα που έφτασαν στοTarpon Springs και το πρωτόκολλο αδελφοποίησης που έχουν υπογράψει οι δύο Δήμοι, για την πρώτη Χολιγουντιανή παραγωγή, «Το Παιδί και το Δελφίνι» που γυρίστηκε στην Ύδρα το 1956, για τους μεγάλους Αμερικανούς Καλλιτέχνες όπως ο Brice Marden και ο Jeff Koons, οι οποίοι έχουν εμπνευστεί από την Ύδρα καθώς και για την Υδραϊκή Κοινότητα που ζει στις ΗΠΑ. Ο Δήμαρχος τέλος, επέδωσε στην κ. Mercier τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Δήμου.Η κ. Μέρσιερ, επιστρέφοντας στην Πόλη της, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης της, να απονεμηθεί έπαινος στον Δήμαρχο Ύδρας για την προώθηση της πολιτιστικής ανταλλαγής και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της Ύδρας και της Πόλης Lowell. Ως αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης Lowell των ΗΠΑ ομόφωνα αποφάσισε την απονομή του σχετικού επαίνου. Την απόφαση αυτή την κοινοποίησε ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Daniel Rourke. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ύδρας: «Αυτός ο Έπαινος μπορεί να απονεμήθηκε σ΄ εμένα, στην πραγματικότητα είναι ένας έπαινος για την Ύδρα μας και για την Ελληνική Φιλοξενία. Είναι έπαινος για την Ύδρα που θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε με γνώση και συνέπεια. Την Ύδρα μας, ως ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι για ανθρώπους από όλο τον κόσμο»!