Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα έσοδα της πρώτης ταινίας ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια
Ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν επιστρέφουν δυναμικά στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης «Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» που θα βγει στους κινηματογράφους στις 8 Ιανουαρίου του 2026.
Μία νέα μάχη ξεκινά για επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι που πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.
Η πρώτη ταινία« Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» είχε κατακτήσει την κορυφή του box office στο άνοιγμά της σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια.
Στο σίκουελ που σκηνοθετεί ο Ρικ Ρόμαν Γουό παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Γουίλιαμ Αμπαντί, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Σόφι Τόμσον και Άμπερ Ρόουζ Ρέβα.
Μία νέα μάχη ξεκινά για επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι που πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.
Η πρώτη ταινία« Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» είχε κατακτήσει την κορυφή του box office στο άνοιγμά της σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια.
Στο σίκουελ που σκηνοθετεί ο Ρικ Ρόμαν Γουό παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Γουίλιαμ Αμπαντί, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Σόφι Τόμσον και Άμπερ Ρόουζ Ρέβα.
Ειδήσεις σήμερα
Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Καμμένος: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Αγκαλιά έπεσαν ο 3χρονος και ο 25χρονος από τη μάντρα στην Αχαΐα - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Καμμένος: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα