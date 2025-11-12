Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα έσοδα της πρώτης ταινίας ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια

Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν επιστρέφουν δυναμικά στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης «Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» που θα βγει στους κινηματογράφους στις 8 Ιανουαρίου του 2026.
Μία νέα μάχη ξεκινά για επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι που πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.
Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η πρώτη ταινία« Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» είχε κατακτήσει την κορυφή του box office στο άνοιγμά της σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια.
Τζέραρντ Μπάτλερ: Κινηματογραφική επιστροφή με το σίκουελ του «Greenland» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σίκουελ που σκηνοθετεί ο Ρικ Ρόμαν Γουό παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Γουίλιαμ Αμπαντί, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Σόφι Τόμσον και Άμπερ Ρόουζ Ρέβα.

