Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Η συγκινητική ανάρτηση του Πορτοκάλογλου για τον Σαββόπουλο: Μένω ορφανός για τρίτη φορά
Η συγκινητική ανάρτηση του Πορτοκάλογλου για τον Σαββόπουλο: Μένω ορφανός για τρίτη φορά
Αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο δημιουργό που έφυγε από τη ζωή
Με μια λακωνική αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Νίκος Πορτοκάλογλου τον σπουδαίο καλλιτέχνη, Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης.
«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός» έγραψε συγκεκριμένα ο Έλληνας ερμηνευτής σε ανάρτησή του στο Facebook.
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Υγεία», έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10) από ανακοπή καρδιάς. Ο μεγάλος δημιουργός νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.
Το μήνυμα του Διονύση Σαββόπουλο στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου στην ΕΡΤ, πριν από περίπου ένα χρόνο:
«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός» έγραψε συγκεκριμένα ο Έλληνας ερμηνευτής σε ανάρτησή του στο Facebook.
Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός.🖤Posted by Nikos Portokaloglou - Νίκος Πορτοκάλογλου on Tuesday, October 21, 2025
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Υγεία», έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10) από ανακοπή καρδιάς. Ο μεγάλος δημιουργός νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.
Το μήνυμα του Διονύση Σαββόπουλο στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου στην ΕΡΤ, πριν από περίπου ένα χρόνο:
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα