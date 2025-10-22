Η συγκινητική ανάρτηση του Πορτοκάλογλου για τον Σαββόπουλο: Μένω ορφανός για τρίτη φορά
Νίκος Πορτοκάλογλου Διονύσης Σαββόπουλος

Αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο δημιουργό που έφυγε από τη ζωή

Με μια λακωνική αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Νίκος Πορτοκάλογλου τον σπουδαίο καλλιτέχνη, Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης.

«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός» έγραψε συγκεκριμένα ο Έλληνας ερμηνευτής σε ανάρτησή του στο Facebook.

Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός.🖤

Posted by Nikos Portokaloglou - Νίκος Πορτοκάλογλου on Tuesday, October 21, 2025


Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Υγεία», έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10) από ανακοπή καρδιάς. Ο μεγάλος δημιουργός νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.

Το μήνυμα του Διονύση Σαββόπουλο στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου στην ΕΡΤ, πριν από περίπου ένα χρόνο:

Το μήνυμα του Διονύση Σαββόπουλου στο «Μουσικό Κουτί» και τη μοναδική ορχήστρα | 14/04/2024 | ΕΡΤ


