Εθνικό Θέατρο: Οι «Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» στην Παιδική Σκηνή του
Εθνικό Θέατρο: Οι «Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» στην Παιδική Σκηνή του

Μια πρωτότυπη διασκευή του κλασικού αριστουργήματος  του Λιούις Κάρολ με την μουσική της Λένας Πλάτωνος

Με τις «Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», την παράσταση που ανεβαίνει στις 26 Οκτωβρίου, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», υποδέχεται τη νέα καλλιτεχνική περίοδο η Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Το κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ παρουσιάζεται σε πρωτότυπη διασκευή και σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη, με την πρωτότυπη μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

Πρόκειται για μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια. Μια σύγχρονη γιορτή του θεάτρου συνόλου για την ομορφιά της μεταμόρφωσης. Ένα έργο φτιαγμένο από τα υλικά των ονείρων για κάθε Αλίκη – μικρή και μεγάλη – που αναζητά την πραγματική της φωνή.

Τι μπορεί να συμβεί, όταν η φαντασία τρέχει πιο γρήγορα κι από ένα λευκό κουνέλι με γιλέκο και ρολόι; Μια βαρετή, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή μέρα, από αυτές που οι μεγάλοι όλο μιλούν μεταξύ τους – ένα μικρό κορίτσι, η Αλίκη, κάθεται δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα παιδί σαν και σένα. Αναρωτιέται, δοκιμάζει, τολμά να μπει στο άγνωστο, ακριβώς όπως κάθε παιδί, ενώ μεγαλώνει. Η Αλίκη θα κλείσει για λίγο τα μάτια της και θα ταξιδέψει μακριά, σε μια βαθιά κουνελότρυπα κάτω από τη γη. Θα βρεθεί στη Χώρα των Θαυμάτων.

Εκεί, η λογική των «μεγάλων» δεν θα ισχύει πια. Τα ζώα θα μιλούν με λέξεις, τα σώματα και τα σχήματα θα αλλάζουν συνεχώς, τα δάκρυα θα γίνονται λίμνη, για να κολυμπήσεις και να παίξεις, οι τρελοί θα μιλούν αστεία–σοφά, οι λογικοί αστεία–παράλογα, οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες θα τσαλακωθούν σαν χάρτινες φιγούρες. Κι εσύ, μαζί με μικρές και μεγάλες Αλίκες, θα βουτήξετε στη χώρα του ονείρου και με δύναμη και θάρρος θα φυσήξετε μακριά τις χάρτινες φιγούρες. Κι όταν το ταξίδι θα έχει τελειώσει, εσύ και η Αλίκη θα ξέρετε πια το μυστικό…

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Γιώργος Δερμεντζίδης, Αγνή Καρβουντζή, Μελίνα Κοτσέλου, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Αναστασία Σλαυκίδου, Ιάσων Στασινός, Τζωρτζίνα Τάτση και Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη.

Μέρες και ώρες παραστάσεων:
Κυριακή στις 11.30 και 15.00

