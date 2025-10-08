Πίνα Μπάους: Το εμβληματικό έργο «Kontakthof» της κορυφαίας χορογράφου - χορεύτριας ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο
Εθνικό Θέατρο Πίνα Μπάους

Πίνα Μπάους: Το εμβληματικό έργο «Kontakthof» της κορυφαίας χορογράφου - χορεύτριας ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο

Περιοδεύει με επιτυχία σε όλο τον κόσμο από το 1978 μέχρι σήμερα

Πίνα Μπάους: Το εμβληματικό έργο «Kontakthof» της κορυφαίας χορογράφου - χορεύτριας ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο
«Είναι ένας τόπος όπου συναντιούνται άνθρωποι που αποζητούν επαφή. Να φανερώσεις τον εαυτό σου, να τον αρνηθείς. Με φόβους. Επιθυμία. Απογοητεύσεις. Απελπισία. Πρώτες εμπειρίες. Πρώτες απόπειρες. Τρυφερότητα και ό,τι προκύπτει απ’ αυτή — αυτό ήταν σημαντικό θέμα στο έργο. Να αποκαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου, να ξεπερνάς τον εαυτό σου» είχε πει η κορυφαία Γερμανίδα χορεύτρια – χορογράφος Πίνα Μπάους σχετικά με το διάσημο έργο της «Kontakthof» που θα ανέβει στις 17 Δεκεμβρίου από το Εθνικό Θέατρο, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.
Πίνα Μπάους: Το εμβληματικό έργο «Kontakthof» της κορυφαίας χορογράφου - χορεύτριας ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο

Τριάντα επτά ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τον Σεπτέμβριο του 1988 οπότε το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ηρώδειο, από το Tanztheater Wuppertal.

Η σκηνική αναβίωσή του στο Εθνικό Θέατρο, με 23 ξεχωριστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, που επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή, τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Josephine Ann Endicott, μέλους της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθού της Πίνα Μπάους, και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της από το 1993, σε συνεργασία με την Anne Martin, επίσης μέλος της αρχικής διανομής και τον Scott Jennings, διευθυντές προβών του Foundation.

Το «Kontakthof» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1978 στην Όπερα του Wuppertal και αποτελεί ορόσημο της πρώιμης περιόδου της Μπάους και κομβικό παράδειγμα της συνεργασίας της με τον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Rolf Borzik, ο οποίος διαμόρφωσε την εικαστική γλώσσα του θιάσου εκείνα τα καθοριστικά χρόνια. Το έργο συνεχίζει να περιοδεύει μέχρι σήμερα, συχνά και με διαφορετικές γενιές: το 2000 με το «Κυρίες και Κυρίους άνω των 65 ετών» και το 2008 με εφήβους ηλικίας από 14 έως 18 ετών – κάθε φορά θέτοντας εκ νέου το ερώτημα τι σημαίνει «επαφή» σε διαφορετικές ηλικίες.
Πίνα Μπάους: Το εμβληματικό έργο «Kontakthof» της κορυφαίας χορογράφου - χορεύτριας ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο

Όπως αναφέρουν οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές της παραγωγής, Josephine Ann Endicott και Δάφνις Κόκκινος, «εκείνο που αντέχει στον χρόνο στο Kontakthof της Πίνα Μπάους είναι η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή, που αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφάλειές τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη».

Ερμηνεύουν οι Θανάσης Ακοκκαλίδης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βίκυ Βολιώτη, Κατερίνα Γεβετζή, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαριλένα Δάρα, Δάφνη Δρακοπούλου, Νίκος Ζιάζιαρης, Ναταλία Καλογεροπούλου, Δημήτρης Κολλιός, Μελίνα Κόντη, Νίκος Κουσούλης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Νίκος Λεκάκης, Έρη Μάγκου, Δημήτρης Μανδρινός, Ιωάννης Μπάστας, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Εβίνη Παντελάκη, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Έλσα Σίσκου, Βασιάνα Σκοπετέα, Σάνια Στριμπάκου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή στις 17.00
Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.00

Προπώληση Εισιτηρίων από 11 Οκτωβρίου ΕΔΩ 

