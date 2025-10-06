Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
«Η Κουζίνα»: Ένα επίκαιρο έργο για τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες στο Θέατρο Κιβωτός
Σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής, πρωταγωνιστεί ο Μιχάλης Σαράντης - Πότε θα γίνει η πρεμιέρα
Το υπαρξιακό αδιέξοδο των ανθρώπων στην παγκόσμια εργασιακή ζούγκλα σκιαγραφεί, με κυνισμό αλλά και ευαισθησία, το έργο του Άρνολντ Γουέσκερ «Η κουζίνα», που ανεβαίνει στις 7 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Κιβωτός, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη.
Γραμμένο το 1956, το έργο, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία, και έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο και δύο στην τηλεόραση, μοιάζει σήμερα, πιο επίκαιρο από ποτέ.
Μια παράσταση-κραυγή για τον κατακερματισμένο άνθρωπο του σήμερα, «η κουζίνα», είναι μια διασκεδαστικά τρομακτική, πολιτική αλληγορία για το πώς η πίεση για παραγωγικότητα αποκτηνώνει την ίδια τη ζωή.
Η δράση εκτυλίσσεται στα σπλάχνα ενός πολυσύχναστου εστιατορίου κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εξαντλητικής ημέρας. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες δουλεύουν αδιάκοπα σ’ αυτό το καζάνι που βράζει για να εξυπηρετήσουν έναν ατελείωτο όγκο παραγγελιών. Στη δίνη αυτού του αμείλικτου ρυθμού, προσπαθούν να βρουν μια ρωγμή χρόνου για να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Και ίσως – να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.
Ένα δυναμικό σύνολο ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς και Γιλμάζ Χουσμέν αλλά και μουσικών ζωντανεύει με ρυθμό, ένταση και σαρκασμό το ασφυκτικό σύμπαν της σύγχρονης καπιταλιστικής «κουζίνας».
Πρεμιέρα:
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
Μέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη 20:00
Πέμπτη, Παρασκευή 21:00
Σάββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
