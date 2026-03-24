Πέθανε ο ιστορικός τέχνης και Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, οκαι Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Προέδρος της AICA Hellas (Διεθνής Ένωση Κριτικών Τέχνης - Ελληνικό Τμήμα)ο οποίος διήνυσε μια μακρά, δημιουργική και ουσιαστική πορεία, με αδιάλειπτη προσήλωση στην έρευνα, τη συγγραφή, την επιμέλεια και την προαγωγή της τέχνης.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειάς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και πάθος την ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας πίσω του ένα εξαιρετικά σημαντικό συγγραφικό και επιμελητικό έργο, το οποίο αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας.Η πολύπλευρη προσφορά του στην τέχνη, καθώς και η ακούραστη υποστήριξη και ανάδειξη καλλιτεχνών, υπήρξαν σταθερός άξονας της ζωής και του έργου του. Με την παρουσία, τη γνώση και τη γενναιοδωρία του, στήριξε επί σειρά ετών τον χώρο των εικαστικών τεχνών, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσοι συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του.Μαζί με την προαποβιώσασα σύζυγό του, γλύπτρια Ναυσικά Πάστρα (1921–2011), αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό και ιστορικό ζευγάρι στον χώρο της τέχνης, με κοινό όραμα, κοινές ιδέες, δημιουργική πορεία και ουσιαστική συμβολή στα εικαστικά γράμματα της Ελλάδας.Γεννημένος στην Αθήνα, το 1935, . Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών πήγε στη Γαλλία, όπου έλαβε, μεταξύ άλλων, πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας (Licence ès Lettres) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους και πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης (Licence ès Lettres en Archéologie et Histoire del’ Art) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης IV. Υπήρξε επίσης απόφοιτος Μουσειολογίας της Σχολής του Λούβρου και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε τελέσει εθνικός επίτροπος της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας το 1980 και το 1988, στη Biennale του Παρισιού το 1982 και της Αλεξάνδρειας το 1998. Είχε οργανώσει πολλές εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα και στη Γαλλία και είχε δημοσιεύσει αναλύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε συλλογικές εκδόσεις.θα τελεστεί, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του, το2026 και ώρα 12:00. Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στην αίθουσα αποχαιρετισμού του Α’ νεκροταφείου Αθηνών, από τις 10:00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα δεξιώσεων του Α’ νεκροταφείου Αθηνών.«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, εξέχοντος δασκάλου και ιστορικού της Τέχνης, με πολλαπλό αποτύπωμα στα εικαστικά μας πράγματα. Με στέρεες και πολύπλευρες σπουδές στη Γαλλία και την Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης θεράπευσε με αφοσίωση το αντικείμενό του, τόσο με την πολύχρονη και εμπνευσμένη διδασκαλία του στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και με το ερευνητικό και το εκδοτικό του έργο, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες συμβολές και αυτοτελείς δημοσιεύσεις.Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε πολλαπλά τη νεοελληνική τέχνη ως μελετητής, ως δημιουργός, ως επιμελητής. Αναδείχθηκε και ανέλαβε πολύ σημαντικές θέσεις διατελώντας εθνικός επίτροπος της Ελλάδας σε πλείστες διεθνείς εκθέσεις και, επί πολλά έτη πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Τέχνης. Με τη σεμνή αλλά επιβλητική παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή, υπήρξε αφοσιωμένος και παθιασμένος ιστορικός της Τέχνης. Συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στην ανάδειξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής Τέχνης.Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του, τους αμέτρητους μαθητές και φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»