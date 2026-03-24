Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή για την περίοδο 2026-2027
Eμπνευσμένη από το κλασικό αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας «ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Ο σκηνοθέτης ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΛΙΑΣ αναλαμβάνει και φέτος τη σκηνοθεσία του έργου «Άννα Καρένινα», μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση κοινού και κριτικών στην πλέον συγκινητική αναβίωση της φετινής χρονιάς «Το μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη υπό την σκηνοθετική του καθοδήγηση.
ΣΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟ Η ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
Το έργο, ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Λέοντος Τολστόι, επανασυστήνεται στο κοινό από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού μέσα από την εμβληματική μορφή της ηρωίδας, Άννας Καρένινα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα θεμάτων όπως ο έρωτας, η κοινωνική σύγκρουση και η προσωπική ελευθερία.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η ταλαντούχα ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.
Οι υπόλοιποι ηθοποιοί και συντελεστές της παραγωγής θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου.
Λίγα λόγια για το έργο
Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στη Ρωσία του 19ου αίωνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, συμβάσεις και προκαταλήψεις κυριαρχούν. Ψάχνοντας να βρει το νόημα της ζωής, έρχεται αντιμέτωπη με πολλές συγκρούσεις: με τη συμβατική ζωή που έχει με τον σύζυγό της Αλεξέι Καρένιν, αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο, με τον παράνομο έρωτα που βιώνει με τον γοητευτικό κόμη Βρόνσκι και με τις συνέπειες των επιλογών της. Η κοινωνία, ως σκληρός κριτής της εποχής, οδηγεί την ηρωίδα σταδιακά προς την κοινωνική απομόνωση, ενώ παράλληλα, η άκαμπτη στάση του συζύγου της συμβάλλει καθοριστικά στην εσωτερική της διάλυση.
Παραγωγή:
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
«ΘΕΑΤΡΟΝ»
