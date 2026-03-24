Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή για την περίοδο 2026-2027

Ο σκηνοθέτηςαναλαμβάνει και φέτος τη σκηνοθεσία του έργου «Άννα Καρένινα», μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση κοινού και κριτικών στην πλέον συγκινητική αναβίωση της φετινής χρονιάς «Το μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη υπό την σκηνοθετική του καθοδήγηση.Το έργο, ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Λέοντος Τολστόι, επανασυστήνεται στο κοινό από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού μέσα από την εμβληματική μορφή της ηρωίδας, Άννας Καρένινα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα θεμάτων όπως ο έρωτας, η κοινωνική σύγκρουση και η προσωπική ελευθερία.Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η ταλαντούχα ηθοποιόςΟι υπόλοιποι ηθοποιοί και συντελεστές της παραγωγής θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου.Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στη Ρωσία του 19ου αίωνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, συμβάσεις και προκαταλήψεις κυριαρχούν. Ψάχνοντας να βρει το νόημα της ζωής, έρχεται αντιμέτωπη με πολλές συγκρούσεις: με τη συμβατική ζωή που έχει με τον σύζυγό της Αλεξέι Καρένιν, αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο, με τον παράνομο έρωτα που βιώνει με τον γοητευτικό κόμη Βρόνσκι και με τις συνέπειες των επιλογών της. Η κοινωνία, ως σκληρός κριτής της εποχής, οδηγεί την ηρωίδα σταδιακά προς την κοινωνική απομόνωση, ενώ παράλληλα, η άκαμπτη στάση του συζύγου της συμβάλλει καθοριστικά στην εσωτερική της διάλυση.