«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Με 95 παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους επιστρέφει ο ετήσιος θεσμός του ΥΠΠΟ

ι 34 εξ αυτών αφορούν στο θέατρο, οι 32 στη μουσική, οι 14 στον χορό, οι 13 σε εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους, οι 8 στα εικαστικά και οι τρεις στο μουσικό θέατρο.

Σημαντικά διευρυμένος, τόσο ως προς τον αριθμό των παραστάσεων που θα φιλοξενήσει όσο και ως προς τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία που αξιοποιούνται επιστρέφει, για έβδομη χρονιά, ο θεσμός του υπουργείου Πολιτισμού ».Από τις παραγωγές που έθεσαν υποψηφιότητα επιλέχθηκαν, από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, οι 95, είκοσι περισσότερες από πέρσι, οι οποίες κινούνται γύρω από τον φετινό θεματικό άξονα που είναι ο στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ' ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος-ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος). ΟΟι εκδηλώσεις αυτές θα φιλοξενηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφερειών της Ελλάδας, πλην της Περιφέρειας Αττικής η οποία ούτως ή άλλως διαθέτει πλούσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση.Παράλληλα, ο θεσμός αποτελεί σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού.Ο συνολικός προϋπολογισμός των 98 παραγωγών που επιλέχθηκαν ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ. Στην κατηγορία των 15.000€ επελέγησαν 37 προτάσεις και την κατηγορία των 30.000€ επελέγησαν 58 προτάσεις.Η σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδας ένας Πολιτισμός» γεννήθηκε την περίοδο του κορωνοϊού με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που διερχόταν μεγάλη κρίση λόγω καραντίνας, μέσω της χρηματοδότησης από το υπουργείο Πολιτισμού παραστάσεων που θα φιλοξενούνταν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ολόκληρης της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή είχε θερμή ανταπόκριση, τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από το κοινό, οπότε η συνέχιση και η καθιέρωσή της σε ετήσιο θεσμό ήταν πλέον αυτονόητη.