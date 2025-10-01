Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Εθνικό Θέατρο: Οι πρώτες φετινές παραστάσεις, οι μεγάλες συμπαραγωγές, οι ζωντανές μεταδόσεις στην περιφέρεια και τα φθηνά εισιτήρια
Στις 8 Οκτωβρίου ανοίγει η αυλαία του - Δείτε το συνολικό πρόγραμμα
Με επαναλήψεις δύο περσινών, ιδιαίτερα επιτυχημένων παραγωγών του, την «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη και τον «Φάουστ» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, ανοίγει, στις 8 Οκτωβρίου, η αυλαία του Εθνικού Θεάτρου για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα στο κοινό να αγοράσει, από σήμερα και δέκα ημέρες, εισιτήρια για κάποιες από τις παραστάσεις του στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ.
«Το Εθνικό θέατρο συνομιλεί με τα κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας, επανεξετάζει την ιστορία του, επανασυστήνει έργα κλασικά, προτείνει νέα, δυναμικά, πρωτοπόρα, που φέρουν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και υψηλή αισθητική πρόταση. Το Εθνικό Θέατρο εκπέμπει σήμα, δίνει στίγμα» σημειώνει η νέα του καλλιτεχνική διευθύντρια, Αργυρώ Χιώτη και προσθέτει: «Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, θέτει σε εφαρμογή ισότιμες συμπαραγωγές και συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, όπως το Pina Bausch Foundation και το Royal Court Theatre, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με εγχώριους φορείς, όπως με τον Δήμο Αθηναίων, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και οργανισμούς της Περιφέρειας.
Ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Εστιάζει στην αναζήτηση της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, εμβαθύνει στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη δημιουργών με ξεχωριστό σκηνικό στίγμα και πρόταση. Προωθεί τη σκέψη, την έρευνα, τη σύνδεση, τις καλλιτεχνικές ζυμώσεις. Είναι ο καρπός της αφοσίωσης των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, σε όποιον τομέα κι αν ανήκουν. Και είναι κτήμα όσων συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της ευρύτερης κοινότητας του θεάτρου, σε όσους μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την τέχνη — και κατά συνέπεια για την ίδια τη ζωή.
Όχημά μας είναι η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας, και συνομιλεί με τις έννοιες, τις ιδέες, τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Συνδέει όλες τις θεματικές των παραστάσεων, όλες τις δράσεις, όλες τις σκηνές του Θεάτρου. Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας.
Νέοι χώροι και ζωντανές μεταδόσεις στην περιφέρεια
Οι φετινές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου εκτός από το κτήριο Τσίλλερ και τις τέσσερις σκηνές του, — Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Πλαγία Σκηνή και Αίθουσα Εκδηλώσεων — θα φιλοξενηθούν και σε άλλους χώρους μεταξύ των οποίων το Θέατρο Δίπυλον για την Πειραματική Σκηνή, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την Παιδική Σκηνή, το Θέατρο Κάππα, καθώς και τον 1ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.
Το νέο πρόγραμμα, όμως, περιλαμβάνει και πλήθος παράλληλων δράσεων όπως τα περισσότερα από 50 εργαστήρια που διοργανώνει το Μικρό Εθνικό, οι Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι, τα Σαλόνια Γλώσσας και τα Βραχύχρονα Φεστιβάλ που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του και το νέο διαδικτυακό του Ραδιόφωνο.
Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να τονώσει τους δεσμούς του με την ελληνική περιφέρεια θα μεταδώσει μέσω live streaming, εντελώς δωρεάν, τέσσερις παραστάσεις του σε τέσσερις διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα ο «Φάουστ» θα μεταδοθεί στις 21 Νοεμβρίου από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στο Σουφλί, οι «Τρεις αδελφές» στις 19 Δεκεμβρίου από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στην Ιθάκη, το «Έχεις πέντε λεπτά» της Εφηβικής Σκηνής του Μικρού Εθνικού στις 14 Φεβρουαρίου από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στα Κύθηρα και τον «Βυσσινόκηπο» στις 27 Μαρτίου από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στην Κάρπαθο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΑΟΥΣΤ | βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε – Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου
Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ! του Γιώργου Καπουτζίδη – Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη – Θέατρο Κάππα | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου
ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου
ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ – Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | Πρεμιέρα: 22 Οκτωβρίου
COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου | Συμπαραγωγή: Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre
KONTAKTHOF της Pina Bausch – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 17 Δεκεμβρίου | Μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με το Pina Bausch Foundation
ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix | σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου
ΕΧΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη – Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου
Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 26 Φεβρουαρίου
ΣΤΑΘΜΟΣ Ω του Γιώργου Χριστοδούλου – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ) | Από τον Φεβρουάριο σε περιοδεία | Πρεμιέρα στην Αθήνα: 6 Μαΐου | Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ
ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν – Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 1 Απριλίου
