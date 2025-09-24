Σεμινάριο ερωτικών σκηνών για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Πότε και πού γίνεται

Η Ντέπυ Γοργογιάννη

Ποιος είναι ο Θάνος Χατζόπουλος



Ως χορεύτρια και καλλιτέχνης έχει παρουσιάσει δουλειές σε χώρους όπως η Tate Modern (2022), Turner Gallery (2019) και το Barbican (2023, 2025), ενώ έχει συνεργαστεί με χορογράφους και ομάδες στο Λονδίνο και στην Αθήνα.Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θυμέλη»: Ένα πολυμεσικό Λεξικό για τις Παραστατικές Τέχνες. Παράλληλα, έχει εξειδικευθεί στο Intimacy Direction, με πιστοποίηση από το Intimacy Directors and Coordinators (IDC), New York.Έχει διδάξει σύγχρονο χορό και κίνηση στο Guildhall School of Music & Drama, The Place, London College of Music, Royal Central School of Speech & Drama, FONACT (Γαλλία), καθώς και σε διάφορες σχολές της Αγγλίας.Ο Θάνος Χατζόπουλος είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας «Ιάκωβος Καμπανέλλης». Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τον Νίκο Τουλιάτο, την Έφη Θεοδώρου και τη Ρούλα Πατεράκη. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη με την Άντζελα Μπρούσκου, καθώς και με τον Μανώλη Δουνιά και τον Αιμίλιο Χειλάκη.Έχει βραβευτεί για τα μονόπρακτα που σκηνοθέτησε στα έργα «Ο ουρανός κατακόκκινος» της Λούλας Αναγνωστάκη (που παρουσιάστηκε και στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού) και «Φρίντα Κάλο: Ο μαύρος γλάρος καταμεσής στα πτώματα» .Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Erasmus+ (2ο και 4ο πρόγραμμα νεανικού θεάτρου) στη Χερέθ δε λα Φροντέρα της Ισπανίας, καθώς και με το Fabrica Athens και τη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Mostar Friedensprojekt στο Βερολίνο.