Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Σεμινάριο ερωτικών σκηνών για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Πότε και πού γίνεται
Σεμινάριο ερωτικών σκηνών για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Πότε και πού γίνεται
Το σεμινάριο ενθαρρύνει μια νέα κουλτούρα συνεργασίας που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει υγιείς, ισότιμες επαγγελματικές σχέσεις
Σεμινάριο ερωτικών σκηνών θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου και για κάθε Κυριακή έως 16 Νοεμβρίου από το εργαστήριο «Αν “Ναι”, πόσο “Ναι” & αν “Όχι”, πόσο “Όχι”;».
Εισηγήτρια θα είναι η Ντέπυ Γοργογιάννη, ενώ στα σεμινάρια θα διδάξει και ο Θάνος Χατζόπουλος.
Στο σεμινάριο, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για την οργάνωση και τον συντονισμό των ερωτικών σκηνών, των σκηνών εγγύτητας και της σκηνικής βίας στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σεμινάριο που ανοίγει έναν χώρο διερεύνησης γύρω από την οικειότητα, την κίνηση και τι συμπεριλαμβάνεται στις σκηνές εγγύτητας.
Στόχος είναι η ενημέρωση των προτύπων που ισχύουν στο εξωτερικό σχετικά με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπου η συναίνεση και ο σεβασμός αποτελούν τη βάση κάθε δημιουργικής και υγιούς διαδικασίας.
Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και βιωματικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες θα εστιάσουν στη σημασία των ορίων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας, ανακαλύπτοντας τρόπους να ενσωματώνουν χορογραφημένη οικειότητα με επαγγελματισμό και καλλιτεχνική συνέπεια. Το εργαστήριο αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για ηθοποιούς, χορευτές, σκηνοθέτες και δημιουργούς που θέλουν να ενισχύσουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την ποιότητα της δουλειάς τους.
Πέρα από την καλλιτεχνική διάσταση, το σεμινάριο ενθαρρύνει μια νέα κουλτούρα συνεργασίας που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει υγιείς, ισότιμες επαγγελματικές σχέσεις.
Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο:
Έναρξη Κυριακή 19 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή εως 16 Νοεμβρίου
13:00-17:00
Τοποθεσία PLAYGROUND for the arts Βουτσαρά 4-6 11855 Αθήνα
Πληροφορίες Δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 887 1449
Έχει επιμεληθεί την κίνηση και τις χορογραφίες για παραστάσεις σε θέατρα του Λονδίνου, όπως το Finborough Theatre, Arcola Theatre, Bush Theatre και το Pit Theatre | Barbican Centre. Έχει συνεργαστεί ως βοηθός χορογράφου με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως η Vicky Featherstone στο West End με το μιούζικαλ Our Ladies of Perpetual Succour (2017) και ο Dominic Dromgoole στο Shakespeare’s Globe το διάστημα 2014–2015.
Εισηγήτρια θα είναι η Ντέπυ Γοργογιάννη, ενώ στα σεμινάρια θα διδάξει και ο Θάνος Χατζόπουλος.
Στο σεμινάριο, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για την οργάνωση και τον συντονισμό των ερωτικών σκηνών, των σκηνών εγγύτητας και της σκηνικής βίας στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σεμινάριο που ανοίγει έναν χώρο διερεύνησης γύρω από την οικειότητα, την κίνηση και τι συμπεριλαμβάνεται στις σκηνές εγγύτητας.
Στόχος είναι η ενημέρωση των προτύπων που ισχύουν στο εξωτερικό σχετικά με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπου η συναίνεση και ο σεβασμός αποτελούν τη βάση κάθε δημιουργικής και υγιούς διαδικασίας.
Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και βιωματικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες θα εστιάσουν στη σημασία των ορίων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας, ανακαλύπτοντας τρόπους να ενσωματώνουν χορογραφημένη οικειότητα με επαγγελματισμό και καλλιτεχνική συνέπεια. Το εργαστήριο αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για ηθοποιούς, χορευτές, σκηνοθέτες και δημιουργούς που θέλουν να ενισχύσουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την ποιότητα της δουλειάς τους.
Πέρα από την καλλιτεχνική διάσταση, το σεμινάριο ενθαρρύνει μια νέα κουλτούρα συνεργασίας που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει υγιείς, ισότιμες επαγγελματικές σχέσεις.
Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο:
Έναρξη Κυριακή 19 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή εως 16 Νοεμβρίου
13:00-17:00
Τοποθεσία PLAYGROUND for the arts Βουτσαρά 4-6 11855 Αθήνα
Πληροφορίες Δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 887 1449
Ποια είναι η Ντέπυ ΓοργογιάννηΗ Ντέπυ Γοργογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ραλλού Μάνου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Κίνηση για Ηθοποιούς στο Royal Central School of Speech & Drama στο Λονδίνο. Έπειτα, με χορηγία του Arts Council of England, παρακολούθησε τρίμηνη χορευτική εκπαίδευση με την ομάδα της Jasmin Vardimon.
Έχει επιμεληθεί την κίνηση και τις χορογραφίες για παραστάσεις σε θέατρα του Λονδίνου, όπως το Finborough Theatre, Arcola Theatre, Bush Theatre και το Pit Theatre | Barbican Centre. Έχει συνεργαστεί ως βοηθός χορογράφου με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως η Vicky Featherstone στο West End με το μιούζικαλ Our Ladies of Perpetual Succour (2017) και ο Dominic Dromgoole στο Shakespeare’s Globe το διάστημα 2014–2015.
Ως χορεύτρια και καλλιτέχνης έχει παρουσιάσει δουλειές σε χώρους όπως η Tate Modern (2022), Turner Gallery (2019) και το Barbican (2023, 2025), ενώ έχει συνεργαστεί με χορογράφους και ομάδες στο Λονδίνο και στην Αθήνα.
Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θυμέλη»: Ένα πολυμεσικό Λεξικό για τις Παραστατικές Τέχνες. Παράλληλα, έχει εξειδικευθεί στο Intimacy Direction, με πιστοποίηση από το Intimacy Directors and Coordinators (IDC), New York.
Έχει διδάξει σύγχρονο χορό και κίνηση στο Guildhall School of Music & Drama, The Place, London College of Music, Royal Central School of Speech & Drama, FONACT (Γαλλία), καθώς και σε διάφορες σχολές της Αγγλίας.
Ποιος είναι ο Θάνος Χατζόπουλος
Ο Θάνος Χατζόπουλος είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας «Ιάκωβος Καμπανέλλης». Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τον Νίκο Τουλιάτο, την Έφη Θεοδώρου και τη Ρούλα Πατεράκη. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη με την Άντζελα Μπρούσκου, καθώς και με τον Μανώλη Δουνιά και τον Αιμίλιο Χειλάκη.
Έχει βραβευτεί για τα μονόπρακτα που σκηνοθέτησε στα έργα «Ο ουρανός κατακόκκινος» της Λούλας Αναγνωστάκη (που παρουσιάστηκε και στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού) και «Φρίντα Κάλο: Ο μαύρος γλάρος καταμεσής στα πτώματα» .
Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Erasmus+ (2ο και 4ο πρόγραμμα νεανικού θεάτρου) στη Χερέθ δε λα Φροντέρα της Ισπανίας, καθώς και με το Fabrica Athens και τη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Mostar Friedensprojekt στο Βερολίνο.
Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θυμέλη»: Ένα πολυμεσικό Λεξικό για τις Παραστατικές Τέχνες. Παράλληλα, έχει εξειδικευθεί στο Intimacy Direction, με πιστοποίηση από το Intimacy Directors and Coordinators (IDC), New York.
Έχει διδάξει σύγχρονο χορό και κίνηση στο Guildhall School of Music & Drama, The Place, London College of Music, Royal Central School of Speech & Drama, FONACT (Γαλλία), καθώς και σε διάφορες σχολές της Αγγλίας.
Ποιος είναι ο Θάνος Χατζόπουλος
Ο Θάνος Χατζόπουλος είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας «Ιάκωβος Καμπανέλλης». Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τον Νίκο Τουλιάτο, την Έφη Θεοδώρου και τη Ρούλα Πατεράκη. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη με την Άντζελα Μπρούσκου, καθώς και με τον Μανώλη Δουνιά και τον Αιμίλιο Χειλάκη.
Έχει βραβευτεί για τα μονόπρακτα που σκηνοθέτησε στα έργα «Ο ουρανός κατακόκκινος» της Λούλας Αναγνωστάκη (που παρουσιάστηκε και στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού) και «Φρίντα Κάλο: Ο μαύρος γλάρος καταμεσής στα πτώματα» .
Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Erasmus+ (2ο και 4ο πρόγραμμα νεανικού θεάτρου) στη Χερέθ δε λα Φροντέρα της Ισπανίας, καθώς και με το Fabrica Athens και τη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Mostar Friedensprojekt στο Βερολίνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα