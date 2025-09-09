Στο Ηρώδειο το έργο του Πασχάλη Τόνιου με την στήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών, ελεύθερη η είσοδος.

Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρουσιάζεται στο Ηρώδειο την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου το έργο «Οι πανανθρώπινες αξίες είναι η τελευταία μας άμυνα απέναντι στην αλλοτρίωση» του Πασχάλη Τόνιου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου και θα εμφανιστούν οι καλλιτέχνες Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάγδα Βαρούχα, Μαρία Θεοδότου, Σαββέρια Μαργιολά, Πέννυ Μπαλτατζή, Γεωργία Νταγάκη, Μιρέλλα Πάχου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Άννα Στυλιανάκη, ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος. Επίσης ο Κώστας Χατζής και η κόρη του Δανιέλα, ενώ αφηγητής θα είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός.



Θα παίξουν οι μουσικοί Ανδρέας Βουδούρης πιάνο, Θανάσης Σοφράς μπάσο, Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, Θανάσης Βασιλάς μπουζούκι, Ντάσο Κούρτη ακορντεόν, Βαγγέλης Κονταράτος κιθάρα, Δήμητρα Χανιαλάκη φλάουτο, Δημήτρης Χριστοδουλάκης κρουστά, Ιωάννης Γιοβανούς βιολοντσέλο, Χρήστος Ζούμπος κιθάρα και ενορχηστρώσεις. Θα λάβουν μέρος και 300 χορωδοί από την π αιδική - νεανική και γυναικεία Χορωδία "Νηρηίδες" Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε δ ιδασκαλία και διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού, η γ υναικεία Χορωδία Ωδείου "Νικόλαος Μάντζαρος", η ν εανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, το ν εανικό Φωνητικό Σύνολο Santa V.O.C.E. σε διδασκαλία και διεύθυνση της Ελεωνόρας Ζαχαριά, η μ ικτή Χορωδία Ενηλίκων Περιφερειακού Τμήματος Ν. Σμύρνης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε διδασκαλία- διεύθυνση της Αλεξάνδρα Μητσοπούλου, η Μικτή Χορωδία Δήμου Παλ. Φαλήρου "Ανδρέας Λαζάρου" σε διδασκαλία και διεύθυνση Λώρας Πετροπούλου, η Παιδική Χορωδία Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας Αργυρούπολης, η μικτή χορωδία «Επτάχορδη Λύρα» Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου σε δ ιδασκαλία - διεύθυνση Χρυσούλας Τσιμούρη, η μικτή και νεανική χορωδία Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου, η μικτή και νεανική χορωδία "Cantus Atenas" σε δ ιδασκαλία και διεύθυνση Δήμητρας Χανού . Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωνα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση τους.



Μιλώντας για το έργο του ο Πασχάλης Τόνιος μεταξύ άλλων είπε: «Η ποίηση και η μουσική είναι το τελευταίο μας καταφύγιο. Μέσα από αυτό το έργο θέλησα να ενώσω φωνές – ποιητών, μουσικών, ερμηνευτών – σε μια κραυγή ελπίδας. Οι «πανανθρώπινες αξίες» είναι λέξεις που σήμερα κινδυνεύουν να γίνουν άδειες. Αγάπη, ειρήνη, αλήθεια, δικαιοσύνη. Όλοι τις προφέρουμε, λίγοι τις εννοούμε. Ήθελα να τις ξαναζωντανέψω μέσα από ήχους και στίχους. Να τις θυμίσω. Να τις κάνω τραγούδι, για να τις τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Η ποίηση είναι το φως. Η μουσική είναι το όχημα. Μαζί μπορούν να αφυπνίσουν ψυχές. Επιλέξαμε το Ηρώδειο γιατί είναι "ναός". Κουβαλάει μνήμη, ιστορία, παγκόσμιο πολιτισμό. Το να ακουστούν εκεί στίχοι του Καβάφη ή του Λειβαδίτη, με μουσική που γεννήθηκε από το σήμερα, είναι για μένα πράξη ευθύνης. Οι λέξεις των Σεφέρη, Ρίτσου, Λειβαδίτη, Καβάφη, αλλά και των Μπρεχτ, Κίπλινγκ, Πούσκιν, Μπόρχες, έχουν ξεχωριστή δύναμη Οι στίχοι του Λειβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη αποτελεί ένα μανιφέστο συνείδησης. Η συνεργασία μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που αποτελεί πυλώνα ανθρωπιάς, είναι σημαντική».