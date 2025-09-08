WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»
WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας WHISP.E.R.S των σπουδαστών της LUZ Studies  θα γίνουν στις 13 Σεπτεμβρίου

WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»
Η εικόνα προηγείται της λέξης. Κι όταν η λέξη δεν έρχεται, η εικόνα ψιθυρίζει στη θέση της. Η έκθεση φωτογραφίας WHISP.E.R.S των σπουδαστών της LUZ Studies  εξερευνά την έννοια της σιωπηλής παρουσίας - αυτής που στέκει στο περιθώριο, μα γίνεται αισθητή την κρίσιμη στιγμή.

Οι φωτογραφίες που εκτίθενται δεν δημιουργήθηκαν για να φωνάξουν, ούτε να αρθρώσουν λέξεις, προτάσεις ή κραυγές. Υπάρχουν διακριτικά, έτοιμες να ενεργοποιηθούν σαν λεπτός αλλά επίμονος συναγερμός της συνείδησης.
Στον τίτλο της έκθεσης συνδυάζεται ο ψίθυρος με την τεχνολογική απαίτηση για άμεση αντίδραση. Όμως εδώ, η ανάγκη δεν είναι μηχανική, είναι υπαρξιακή.

WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»



Οι φωτογράφοι επιλέγουν να σταθούν απέναντι στην εικόνα στην πιο καθαρή της μορφή: παρατήρηση, μνήμη, εσωτερική απεύθυνση. Οι φωτογραφίες τους λειτουργούν άλλοτε σαν οπτικά ποιήματα, άλλοτε σαν άδεια τοπία, εκεί που η απουσία αποκτά υπόσταση και γίνεται παρούσα χωρίς να δηλώνεται. Ανακλάσεις, σώματα σε κίνηση, βιομηχανικά θραύσματα, καθρέφτες μέσα στη φύση  - όλα ενσωματώνονται σε μια σιωπηλή συνομιλία εικόνων που δεν ζητά να ακουστεί. Υπενθυμίζει πως κάθε επανάσταση δεν ξεκινά με κραυγές, αλλά με ψιθύρους. Με εσωτερικούς σεισμούς.

WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»


Η έκθεση WHISP.E.R.S είναι η συλλογή αυτών των πρώτων, ανεπαίσθητων σημάτων. Των μηνυμάτων που προηγούνται της φωνής. Δεν μιλά. Αφουγκράζεται. Και μας προσκαλεί να κάνουμε το ίδιο.
 
Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής μας η Luz Visual Studies διοργανώνει μια σειρά από παράλληλες δράσεις
19.09 | ΔΙΑΛΟΓΟΙ

WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»


ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ:  Ζωή έξω απ’ τις τέσσερις γραμμές

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00, καλεσμένος μας θα είναι ο φωτογράφος Στέφανος Βλάχος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σύνολο της δουλειάς του και θα μιλήσει για τη φωτογραφική συλλογή με τίτλο «Κόκκινο Μπλε».

Το έργο που θα παρουσιαστεί έχει παραχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων Personal Narratives, μέσα από μια διαδικασία εξερεύνησης της προσωπικής έκφρασης και της αφήγησης μέσω της εικόνας.

WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»


Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν :

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΖΟΥΛΙΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ
ΕΡΓΙΝΑ ΜΙΣΙΑΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΟΜΠΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΣΣΕΑ
ΛΩΡΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗ
ΜΑΙΡΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΙΑΚΟΒΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ ΠΟΤΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΙΠΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες:  Εγκαίνια: 13 Σεπτεμβρίου, 20:00

Διάρκεια: 13-20 Σεπτεμβρίου, 18:00 – 22:00
Είσοδος ελεύθερη
LUZ VISUAL STUDIES
Μαιανδρουπόλεως 4, 11524 Αθήνα
T: +302106912542

Μέγας Υποστηρικτής : SONY
Χορηγoί: ΜΑΜΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

Συνεργάτες: SOOC, DOTS festival

Υποστηρικτής: ENTERTHEWEB


