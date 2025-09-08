WHIS.P.E.R.S: Οι φωτογραφίες ως οπτικά «ποιήματα»



ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ: Ζωή έξω απ’ τις τέσσερις γραμμές

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00, καλεσμένος μας θα είναι ο φωτογράφος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σύνολο της δουλειάς του και θα μιλήσει για τη φωτογραφική συλλογή με τίτλο «Κόκκινο Μπλε».Το έργο που θα παρουσιαστεί έχει παραχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων Personal Narratives, μέσα από μια διαδικασία εξερεύνησης της προσωπικής έκφρασης και της αφήγησης μέσω της εικόνας.Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν :ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΑΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣΑΣΠΑΣΙΑ ΖΟΥΛΙΑΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗΕΡΓΙΝΑ ΜΙΣΙΑΚΟΥΗΛΕΚΤΡΑ ΚΟΜΠΟΛΗΙΩΑΝΝΑ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΣΣΕΑΛΩΡΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΜΑΙΡΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣΜΑΡΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑ ΙΑΚΟΒΑΚΗΣΟΦΙΑ ΠΟΤΣΗΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣΦΑΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΙΠΙΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΠληροφορίες: Εγκαίνια: 13 Σεπτεμβρίου, 20:00Διάρκεια: 13-20 Σεπτεμβρίου, 18:00 – 22:00Είσοδος ελεύθερηLUZ VISUAL STUDIESΜαιανδρουπόλεως 4, 11524 ΑθήναT: +302106912542Μέγας Υποστηρικτής : SONYΧορηγoί: ΜΑΜΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣυνεργάτες: SOOC, DOTS festivalΥποστηρικτής: ENTERTHEWEB