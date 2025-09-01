Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Ρεκόρ εισπράξεων για τη φετινή 70ή διοργάνωση

Με μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις της φετινής χρονιάς άνοιξε το Φεστιβάλ, στον αγαπημένο χώρου του Αθηναϊκού κοινού, στηνΗ θρυλικήμε τον διάσημο θίασό της Θέατρο του Ήλιου παρουσίασαν την παράστασηπου ξεδίπλωσε την ιστορία της Οκτωβριανής Επανάστασης και παράλληλα εστίασε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ξεχώρισαν οι Αυστραλοί ηθοποιοί που αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα με νοητική αναπηρία ή ως νευροδιαφορετικοί Back to Back Theatre με την παράσταση Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του / The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes,o Μοζαμβικανός Idio Chichava με την παράσταση χορού Vagabundus, η Handspring Puppet Company και ο πολυσχιδής William Kentridge με το Ο Φάουστ στην Αφρική! / Faustus in Africa!, η Αμερικανίδα χορογράφος Φέι Ντρίσκολ με το συναρπαστικό Weathering, αλλά και η Carolina Bianchi με την τολμηρή παράσταση Η νύφη και το «Καληνύχτα, Σταχτοπούτα» που προκάλεσε αίσθηση. Ξεχωριστό αποτύπωμα άφησαν οι παραστάσεις Τα Χρόνια, της Eline Arbo, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της βραβευμένης με Νομπέλ, Ανί Ερνό και η διασκευή για το θέατρο της Χορτοφάγου από την Daria Deflorian, βιβλίου της επίσης βραβευμένης με Νομπέλ, Χαν Κανγκ. Όμως και το ελληνικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260 περιέλαβε καλλιτέχνες με διαφορετικές σκηνικές γλώσσες που ανέδειξαν κείμενα λογοτεχνικά, αλλά και πρωτότυπες θεατρικές δημιουργίες.Ο Ιούλιος στοσυνδύασε το Aρχαίο Δράμα, τη σύγχρονη δημιουργία στο πλαίσιο του επιτυχημένου κύκλου Contemporary Ancients, ο οποίος φέτος, στην πέμπτη του χρονιά διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας και νέα είδη, όπως κινηματογράφο και μουσικό θέατρο. Δημιουργοί όπως ο Χρήστος Στέργιογλου με τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, ο Γιάννης Σκουρλέτης σε κείμενα του Γιάννη Παλαβού και του Άρη Αλεξανδρή και η Όλια Λαζαρίδου σε κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου παρουσίασαν σύγχρονες παραστάσεις θεάτρου και μουσικής στο πλαίσιο του κύκλου. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η πρεμιέρα της ταινίας Ηλέκτρα 7 σε μία συνεργασία του Φεστιβάλ με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.Ο Αύγουστος στο Μικρό Θέατρο ήταν αφιερωμένος στη μουσική, με συναυλίες υψηλής αισθητικής με ένα ρεπερτόριο ευρέος φάσματος. Από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Άστορ Πιατσόλα, έως τα τραγούδια του Μεσοπολέμου, καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως η, ο Τάσσης Χριστογιαννόπουλος, η Αλίκη Καγιαλόγλου, ο Μίλτος Λογιάδης, αλλά και εκπρόσωποι της νεότερης μουσικής σκηνής χάρισαν στο κοινό της Μικρής Επιδαύρου αξεχαστες μουσικές στιγμές.Στο πλαίσιο του Subset Festival το κοινό παρακολούθησε καινοτόμα μουσικά σχήματα, καταξιωμένους και ανερχόμενους, Έλληνες και ξένους σολίστες της σύγχρονης μουσικής. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες οι: Ryoji Ikeda, Mouse on Mars, Christina Vantzou, Carmen Villain, Lyra Pramuk αλλά και ο Δημήτρης Καμαρωτός, o Φίλιππος Τσαλαχούρης, o Θεόδωρος Λώτης κ.ά..Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επέστρεψε φέτος δυναμικά στοσε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη. Με τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες σύγχρονης μουσικής, το Φεστιβάλ αγκάλιασε τις νεότερες γενιές θεατών, παρουσιάζοντας σπουδαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως ή (Αrca, Νalyssa Green, Spiritualized κ.ά.). Kαι άλλοι νέοι χώροι φιλοξένησαν φέτος τις παραγωγές του Φεστιβάλ όπως το Θέατρο Τέχνης, το Θέατρο Σταθμός, ο Φάρος και ο Θόλος του ΚΠΙΣΝ, το Αδριάνειο Υδραγωγείο.Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ενέταξε για πρώτη φορά στην ιστορία του μια πολύ σημαντική θεατρική δράση στην οποία οι ερμηνευτές είναι κρατούμενοι. Πιστό στην αρχή της συμπερίληψης, και θέλοντας να διασφαλίσει ότι κάθε φωνή –ακόμη και εκείνη που συχνά μένει στο περιθώριο– έχει χώρο να ακουστεί και να εκφραστεί, παρουσίασε ένα νέο έργο με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα που συγκίνησε βαθιά όσους το παρακολούθησαν: 19 κρατούμενοι του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών «ΕΠΙΛΟΓΗ», οι οποίοι συμμετέχουν στο Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό Θέατρο) δημιούργησαν υπό την καθοδήγηση του εμψυχωτή/σκηνοθέτη Στάθη Γράψα το βιωματικό, διαδραστικό θεατρικό δρώμενο DOG TAGS. Η παράσταση ήταν sold out και στις έξι παρουσιάσεις της.To Φεστιβάλ, με την πεποίθηση ότι η Τέχνη οφείλει να είναι ανοικτή, φιλόξενη και ισότιμη, και με στόχο την ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση για όλες, όλους και όλα, ενέταξε φέτος στο επετειακό του πρόγραμμα 4 θεατρικές. Με την πολύτιμη συνεργασία τ​ης εταιρίας​ ATLAS E.P και​ του πολιτιστικού οργανισμού​ liminal και με εργαλεία τη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, τον υπερτιτλισμό, την απτική ξενάγηση και την ακουστική περιγραφή, οι παραστάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να απευθύνονται σε κάθε θεατή, χωρίς αποκλεισμούς.Εκτός από το επετειακό πρόγραμμα της Επιδαύρου με τις τέσσερις μεγάλες παραγωγές που σχεδιάστηκαν ειδικά για τον εορτασμό των 70 χρόνων, μια σειρά από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το Επετειακό Έτος 2025.Pavilion- Ένα σημαντικό έργο υποδομής κληροδότημα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τις επόμενες γενιέςΓιορτάζοντας τα 70 χρόνια λειτουργίας του, το Φεστιβάλ παρουσίασε το Pavilion, ένα έργο υποδομής μέσα στον χώρο της Επιδαύρου. Πολύτιμος αρωγός στην υλοποίηση του έργου η ΔΕΗ, στρατηγικός σύμμαχος του Φεστιβάλ, που επενδύει τα τελευταία χρόνια σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πολιτιστική ζωή της χώρας. Με το Pavilion, που θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης, δημιουργίας και υποστήριξης των δράσεων του Φεστιβάλ, ο θεσμός επεκτείνει τη φυσική και συμβολική του παρουσία στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές που υπηρετούν την τέχνη, τη συνεργασία και τον σεβασμό προς την πολιτιστική μας κληρονομιά.Τα πρόσωπα του Φεστιβάλ, (καλλιτέχνες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, θεατρολόγοι, καλλιτεχνικοί διευθυντές, μουσικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, μεταφραστές, εργαζόμενοι) μας ξεναγούν σε μερικά από τα πιο γοητευτικά μονοπάτια της εβδομηντάχρονης διαδρομής του με τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ Μέσα από τα μάτια τους. Μοιράζονται γεγονότα και συναισθήματα μέσα από βιντεοσκοπημένες παραστάσεις, σπάνιες φωτογραφίες, προγράμματα, αφίσες, πλάνα από τα καμαρίνια, τα θέατρα και τους χώρους των εκδηλώσεων και πολύτιμες προσωπικές μαρτυρίες. Μετά την πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό ενώ θα παρουσιαστεί σε κινηματογραφικές αίθουσες και τηλεοπτικά δίκτυα.Ο επετειακός τόμος, σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα φέρει στο προσκήνιο το πλούσιο αρχείο του Φεστιβάλ, αναδεικνύοντας παραστάσεις, καλλιτεχνικές ανταλλαγές και πολιτισμικές μετατοπίσεις. Μέσα από πολλαπλές ερμηνείες διαφορετικών αρχειακών υλικών, συστήνει το αρχείο ως χώρο συνάντησης, μετασχηματισμού και έντονης καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζύμωσης. Προγράμματα, φωτογραφίες, σημειώσεις, κριτικά κείμενα και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις συμπλέκονται, σχηματίζοντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που υπερβαίνει τις συμβατικές ιστορικές προσεγγίσεις.Το Φεστιβάλ με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων λειτουργίας του επέκτεινε τους τομείς όπου δραστηριοποιείται και ανέθεσε τη δημιουργία ενός εικαστικού - φωτιστικού έργου στο βραβευμένο design studio Objects of Common Interest. Η πρωτότυπη εγκατάσταση είναι τοποθετημένη στον κήπο της Πειραιώς 260 για να σηματοδοτεί τη φωτεινή επέτειο, αποτελείται από tube lights σε διάφορα σχήματα, που μπορούν να διαμορφωθούν με αμέτρητους τρόπους , ενώ αγκαλιάζουν το κτίριο του χώρου Δ με το φως και τις καμπύλες τους δημιουργώντας ένα νέο τοπίο και ενεργοποιώντας τον χώρο με μια δυναμική αλληλεπίδραση ύψους και μορφής. Το έργο θα παραμείνει στο χώρο της Πειραιώς 260.Η πλατφόρμα grape – Greek Agora of Performance, πρωτοβουλία της Κατερίνας Ευαγγελάτου για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια ως ανταπόκριση στο πάγιο αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας για τη δυναμική προώθηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό. Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί παρουσιάζουν νέα έργα σε εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ με σκοπό να επιλέξουν τις παραγωγές που θα εντάξουν στα δικά τους καλλιτεχνικά προγράμματα αλλά και να ενημερωθούν για την ελληνική σκηνή Θεάτρου και Χορού εν γένει.Το grape 2025 εντυπωσίασε με τη μεγάλη προσέλευση προσκεκλημένων: περισσότεροι από 70 καλλιτεχνικοί διευθυντές*ντριες, curators και εκπρόσωποι των σημαντικότερων φεστιβάλ και πολιτιστικών οργανισμών από 40 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ και Νότια Αμερική ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Φεστιβάλ και συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο στην Αθήνα, όπου παρακολούθησαν νέα έργα ταλαντούχων εκπροσώπων των ελληνικών παραστατικών τεχνών. Μερικοί από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς που εκπροσωπήθηκαν είναι οι: Centro de Cultura Contemporánea Condeduque Madrid (Ισπανία), Festival FIND / Schaubühne Berlin (Γερμανία), Helsinki Festival (Φινλανδία), Hong Kong Arts Festival (Χονγκ Κονγκ), İstanbul Theatre Festival İstanbul Foundation forCulture and Arts (Τουρκία), KVS Brussels (Βέλγιο), La Filature, Scène nationale deMulhouse (Γαλλία), MITsp – São Paulo International Theater Festival (Βραζιλία), Odéon Théâtre de l'Europe (Γαλλία), Sadler's Wells, Ηνωμένο Βασίλειο, The Aranya Theater Festival (Κίνα).Οι οχτώ δημιουργοί του φετινού grape ήταν οι: Δαφίν Αντωνιάδου, Σοφία Αντωνίου, Πατρίσια Απέργη, Νοεμή Βασιλειάδου, Κατερίνα Γιαννοπούλου, Κωνσταντίνος Ντέλλας, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, , Γιάννης Σκουρλέτης- bijoux de kant.Το κοινό έχει αγκαλιάσει το grape με αποτέλεσμα μεγάλη συμμετοχή στην ψηφοφορία για το «Βραβείο Κοινού Mastercard – Εθνικής Τράπεζας», το οποίο θα απονεμηθεί στις τρεις παραγωγές που συγκέντρωσαν την προτίμηση των θεατών μαζί με ένα χρηματικό έπαθλο.Στο πλαίσιο του φετινού grape το Φεστιβάλ ένωσε τις δυνάμεις του με το δίκτυο European Festivals Association, του οποίου είναι μέλος, για τη διοργάνωση του διεθνούς φόρουμ Fearless Festivals. Με τη συμμετοχή διευθυντών και διευθυντριών κορυφαίων φεστιβάλ από όλο τον κόσμο και σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών και θεωρητικών του Θεάτρου και του Χορού, το φόρουμ ανέδειξε τον ρόλο των φεστιβάλ ως χώρων καθοριστικών για την ελεύθερη έκφραση, τον πειραματισμό και τη διεύρυνση της δημόσιας συζήτησης.Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ένωσε φέτος τις δυνάμεις του με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη δημιουργία μιας ταινίας, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και προβλήθηκε στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου. Μέρος του επιτυχημένου κύκλου Contemporary Ancients, που φέτος έκανε άνοιγμα και στην τέχνη του κινηματογράφου, η ταινία Ηλέκτρα 7 σε σενάριο Παναγιώτη Χριστόπουλου, αποτελείται από επτά κεφάλαια, το καθένα σκηνοθετημένο από επτά διακεκριμένους, σκηνοθέτες/τιδες (Αλέξανδρος Βούλγαρης, Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Ελίνα Ψύκου). Η ταινία υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ.