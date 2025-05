«Fallen Trees»: Ένα θεατρικό φεστιβάλ για το περιβάλλον

Το πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ “Fallen Trees-the agony existence” που διοργανώνει το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ-Αερόπλοιο, (καλλιτεχνική διεύθυνση Νίκος Καμτσής) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe, υπό την Αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί 18-22 Ιουνίου στο Άλσος Γαλατσίου.Το πλούσιο πρόγραμμά του απευθύνεται σε μεγάλους και μικρούς, ενώ συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαπολιτισμική κατανόηση. Στο επίκεντρο, η κλιματική κρίση και η αιώνια διαταραγμένη σχέση ανθρώπου και φύσης.Επτά κορυφαία θέατρα από την Ευρώπη -από τις παγωμένες σκηνές της Σκανδιναβίας έως τις φλογισμένες πλατείες της Μεσογείου- ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στο “Fallen Trees-the agony of existence”.17:00: Workshop για παιδιά από το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟΤο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό εικαστικό workshop, όπου παιδιά και γονείς θα συνεργαστούν δημιουργικά για να κατασκευάσουν δεντράκια και διάφορα αντικείμενα από εναλλακτικά και ανακυκλώσιμα υλικά! Μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και την επαφή με την τέχνη, καλλιεργείται η οικολογική συνείδηση κι ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ γονέων και παιδιών, σε ένα χαρούμενο περιβάλλον γεμάτο χρώμα και έμπνευση.20:30: DAH Theatre (Σερβία): “Dancing Trees”Μέσα από τη γλώσσα του χορού και του θεάτρου, της ποίησης και του videoart, αυτή η παραγωγή μιλά για τη σημασία της προστασίας των δασών, χωρίς την οποία οι συνθήκες διαβίωσής μας επιδεινώνονται καθημερινά στις πόλεις, τις χώρες και τον κόσμο μας.Το DAH Theatre είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα θέατρα στη Σερβία, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονες θεατρικές τεχνικές για να θίξει κοινωνικά προβλήματα, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.Σκηνοθεσία και δραματουργία: Dijana Milošević & Jadranka Anđelić19:00: ΤΝΤ-Centro International de Investigación Teatral (Ισπανία): “Arboreal Resistance”Μέσα από τον χορό, το τραγούδι και τη μουσική, οι ερμηνευτές της παράστασης “Arboreal Resistance” ενσαρκώνουν τη δύναμη, την ευθραυστότητα και τη μνήμη των δασών, αποκαλύπτοντας την ανθεκτικότητα και τη θέλησή τους να επιβιώσουν.Με ρίζες στο φλαμένκο, το έργο του βραβευμένου κέντρου θεατρικής έρευνας TNT χαρακτηρίζεται από τη βαθιά δέσμευση σε κοινωνικά ζητήματα, από τον ακριβή έλεγχο, την κυριαρχία της κίνησης και την άψογη ενσωμάτωση της σωματικής δράσης στη δραματουργική αφήγηση.

Κείμενο, Σκηνοθεσία, Σκηνικό: Juana Casado20:30: Protagon/ Antagon (Γερμανία): “Among the Trees”Σ’ ένα μείγμα σωματικού θεάτρου, χορού και ζωντανής μουσικής, η ομάδα πλησιάζει εκείνους που ήταν πάντα εκεί και των οποίων η ύπαρξη γίνεται όλο και πιο εύθραυστη λόγω της κλιματικής καταστροφής: τα δέντρα.Με τρία διεθνή φεστιβάλ θεάτρου και πολλές άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και ένα κέντρο παραγωγής στη Φρανκφούρτη, η Protagon/Antagon συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων γερμανικών θεατρικών συλλόγων.Καλλιτεχνική διεύθυνση: Bernhard Bub18:00: Workshop για το σώμα και τη φωνή -Basic Stepping Stones (Για νέους κι ενήλικες, διάρκεια: 1-2 ώρες, μέγιστο: 18 συμμετέχοντες)Αυτό το workshop προσφέρει τα θεμέλια της σωματικής άσκησης για καλλιτέχνες του θεάματος - χρησιμοποιώντας κίνηση και δημιουργικές ασκήσεις για την ανάπτυξη της επίγνωσης των εκφραστικών δυνατοτήτων του σώματος. Μέσα από την εργασία ακριβείας στο χώρο, το ρυθμό και τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια σταθερή βάση για περαιτέρω καλλιτεχνική εξερεύνηση.Με τους Geddy Aniksdal και Lars Vik από το Grenland Friteater της Νορβηγίας.20:30: ZID Theater (Ολλανδία): “Oxygen”Mια θεατρική παράσταση φτιαγμένη ειδικά για εξωτερικό, μη θεατρικό, χώρο που επικεντρώνεται στο οξυγόνο. Μέσα από το σωματικό παιχνίδι, τις συμβολικές εικόνες κι ένα διεισδυτικό ηχοτοπίο, απεικονίζονται θέματα επιβίωσης και αναζήτησης ελπίδας για το μέλλον, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά.Με έδρα το Άμστερνταμ, το ZID Theater στοχεύει στην ανάδειξη ταλαντούχων δημιουργών με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή/και προσφυγικό παρελθόν. Έχει δώσει παραστάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, στη Νότια Αμερική και στο Μαρόκο.Σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση: Α: Karolina Spaić19:00: Smashing Time (Ιρλανδία): “The Art of Trees”Πρόκειται για την καθηλωτική παράσταση της Mary Moynihan που συνδυάζει το θέατρο, την ποίηση, την κίνηση, τις κέλτικες παραδόσεις και τη ζωντανή μουσική για να γιορτάσει την ομορφιά των δέντρων και των δασών, τη σημασία της βιοποικιλότητας και τις βαθιές μας σχέσεις με τη φύση.Το Διεθνές Κέντρο Τεχνών και Ισότητας Smashing Time είναι ένας βραβευμένος διεθνής οργανισμός. Αποστολή του, η προώθηση και προαγωγή της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η σύνδεση των πολιτών με τις τέχνες, την κλιματική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων και την ειρήνη.Καλλιτεχνική διεύθυνση: Mary Moynihan20:00: Greenland Friteater (Νορβηγία): “Whispering Trees”Μια site specific παράσταση που καλεί το κοινό σ’ έναν συναρπαστικό περίπατο ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα. Το καθένα ψιθυρίζει τις δικές του ιστορίες ανθεκτικότητας, ενώ το κοινό ανακαλύπτει τους ισχυρούς δεσμούς που πλέκουν μεταξύ τους, αλλά και τη σχέση τους με τον άνθρωπο.Το Grenland Friteater είναι η παλαιότερη ανεξάρτητη θεατρική εταιρεία της Νορβηγίας κι εξειδικεύεται σε παραστάσεις που παίζονται σ’ εξωτερικούς χώρους. Έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 3.500 παραστάσεις από 42 χώρες, ενώ το ίδιο έχει περιοδεύσει σε πέντε ηπείρους.Δημιουργία και εκτέλεση: Lars Vik & Geddy Aniksdal17:30: Εργαστήρι για παιδιά «Ανακυκλώνω και Δημιουργώ» από το Action SynergyΤο εργαστήρι «Ανακυκλώνω και Δημιουργώ» από την Action Synergy προσκαλεί παιδιά και γονείς σε μια διασκεδαστική και δημιουργική εμπειρία, όπου παλιά υλικά μεταμορφώνονται σε νέα, πρωτότυπα έργα τέχνης! Μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς η ανακύκλωση μπορεί να γίνει εργαλείο έκφρασης, οικολογικής ευαισθητοποίησης και συνεργασίας, δίνοντας νέα ζωή σε αντικείμενα που θεωρούνταν άχρηστα.Διεύθυνση: Βασιλική Νάκου20:30: Θέατρο «Τόπος Αλλού» (Ελλάδα): “Breathing Earth”Η Ελιά της Αθήνας, καρπός θεϊκής διαμάχης, η Δάφνη που έγινε φύλλωμα για να ξεφύγει από την ανθρώπινη ορμή, η Βελανιδιά των χρησμών που μιλούσε κάποτε με τη φωνή του Δία, επιστρέφουν και γίνονται ξανά σύμβολο μνήμης και προειδοποίησης. Το “Breathing Earth” είναι ένας θρήνος – αλλά και μια ελπίδα. Γιατί ακόμη και μέσα στον όλεθρο, η γη επιμένει να ανασαίνει.Η γλώσσα της παράστασης είναι το τραγούδι. Οι δημοτικοί μουσικοί δρόμοι -οι ήχοι που κάποτε αντηχούσαν στα πανηγύρια και τα ξωκλήσια- μεταμορφώνονται. Ντύνονται με σύγχρονα ηχοχρώματα, ενορχηστρώνονται με ηλεκτρονικά ψιθυρίσματα και παλμούς που θυμίζουν την καρδιά της γης.Σύνθεση-Κείμενο-Σκηνοθεσία: Νίκος ΚαμτσήςΚατά τη διάρκεια όλου του φεστιβάλ στο Άλσος Γαλατσίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή έκθεση κοστουμιών των σπουδαστών του Ομίλου Μόδας “PANSiK”. Δημιουργικές προτάσεις, εμπνευσμένες από τη φύση, την τέχνη και τη θεατρική έκφραση, ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα σχέδια και τολμηρούς συνδυασμούς υλικών, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη ματιά των νέων δημιουργών.FALLEN TREES-the agony of existenceΘέατρο | Εκθέσεις | Εκδηλώσεις για παιδιάΔιοργάνωση: Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ - ΑερόπλοιοΜε την υποστήριξη του CREATIVE EUROPE, υπό την Αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πολιτισμού.Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We WillΠότε: Από Τετάρτη 18 έως και Κυριακή 22 ΙουνίουΠού: Άλσος Γαλατσίου (πάνω από το κολυμβητήριο)Εργαστήρια για παιδιά και workshops: 18.00Έναρξη παραστάσεων: στις 21.00Δωρεάν είσοδος