Δώδεκα ανθρακωρύχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία
Το ατύχημα αποδίδεται σε συγκέντρωση αερίου, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι το ορυχείο λειτουργούσε με νόμιμη άδεια

Δώδεκα ανθρακωρύχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στοά ορυχείου άνθρακα, το οποίο λειτουργούσε νομίμως, με άδεια των αρχών, στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα.

Έκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 14 ανθρακωρύχοι» ενώ «2 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα» στη Σουτατάουσα, δυο ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα Μπογοτά, ανέφερε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης, μέσω X.

Ο περιφερειακός εκπρόσωπος του Σώματος Πυροσβεστών του Κουντιναμάρκα, ανέφερε ότι 12 ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι.

Τη στιγμή του ατυχήματος, 15 ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια. Η επίσημη έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση των εργαζομένων:

12 ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι: Οι ομάδες διάσωσης επικεντρώνουν όλες τις προσπάθειές τους στην αποκατάσταση επαφής και στην επίτευξη του απεγκλωβισμού τους.

3 ανθρακωρύχοι κατάφεραν να διαφύγουν: Οι εργάτες μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το ορυχείο μόνοι τους μετά την έκρηξη.

1 σοβαρά τραυματίας: Λόγω των τραυμάτων που υπέστη, ένας από τους επιζώντες χρειάστηκε να παραπεμφθεί επειγόντως σε ιατρικό κέντρο.



Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

