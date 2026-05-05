Δώδεκα ανθρακωρύχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία
Το ατύχημα αποδίδεται σε συγκέντρωση αερίου, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι το ορυχείο λειτουργούσε με νόμιμη άδεια
Έκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 14 ανθρακωρύχοι» ενώ «2 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα» στη Σουτατάουσα, δυο ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα Μπογοτά, ανέφερε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης, μέσω X.
Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026
#Colombia | El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que 12 mineros permanecen atrapados en una mina de carbón, en Sutatausa, luego de la explosión ocurrida en horas de la tarde. pic.twitter.com/shiUCUQgQd— Minuto60 (@minuto60com) May 5, 2026
12 ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι: Οι ομάδες διάσωσης επικεντρώνουν όλες τις προσπάθειές τους στην αποκατάσταση επαφής και στην επίτευξη του απεγκλωβισμού τους.
3 ανθρακωρύχοι κατάφεραν να διαφύγουν: Οι εργάτες μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το ορυχείο μόνοι τους μετά την έκρηξη.
1 σοβαρά τραυματίας: Λόγω των τραυμάτων που υπέστη, ένας από τους επιζώντες χρειάστηκε να παραπεμφθεί επειγόντως σε ιατρικό κέντρο.
#ENVIVO | Acabamos de tener confirmación de la explosión de una mina en Sutatausa, Cundinamarca. Le ampliamos los detalles.— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 5, 2026
Informa: @GiovanniCelisS y @DiegoJEspitia pic.twitter.com/dWkHY7hBSd
Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.
