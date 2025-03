Αυτές οι σειρές φέρνουν την Άνοιξη στις μικρές μας οθόνες

Sponsored ContentΑνοιξιάτικος αέρας μπαίνει από τα ανοιχτά μας παράθυρα και μας φρεσκάρει τη διάθεση για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Τον Μάρτιο, το Vodafone TV έχει πολλές και ενδιαφέρουσες νέες προτάσεις: Περιπέτειες σε άλλους πλανήτες και σύμπαντα με το ανατρεπτικό “Rick and Morty”, έντονες συγκρούσεις και ιστορίες δικαιοσύνης με το "Daredevil: Born Again", και σκοτεινά εγκλήματα με το “How to get away with murder”. Ανασύνταξη τηλεοπτικών δυνάμεων λοιπόν και η ψυχολογία μας ανεβαίνει με σειρές που θα μας συναρπάσουν.Το “Rick and Morty” (Max) είναι μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες που δημιουργήθηκε από τους Justin Roiland και Dan Harmon. Η σειρά επικεντρώνεται στις περιπέτειες του κυνικού και μηδενιστή τρελού επιστήμονα Rick Sanchez και του πάντα εκνευρισμένου αλλά καλόκαρδου εγγονού του Morty Smit, οι οποίοι ισορροπούν ανάμεσα στην σχετικά ήρεμη καθημερινότητά τους και σε περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας σε διάφορους πλανήτες, διαστάσεις και σύμπαντα χρησιμοποιώντας το διαστημόπλοιο και το portal gun του Rick. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε περισσότερο πέρα του ότι θα πρέπει να ετοιμαστείτε για το πιο ανορθόδοξο binge-watching που φανταζόσασταν. Όλοι οι κύκλοι της επιτυχημένης σειράς animation επιστημονικής φαντασίας παίζουν αποκλειστικά στο Vodafone TV.Στο "Daredevil: Born Again" της Marvel Television, o Matt Murdock (Charlie Cox), ένας τυφλός δικηγόρος με αυξημένες ικανότητες, παλεύει για δικαιοσύνη μέσα από το πολύβουο δικηγορικό γραφείο του, την ώρα που ο τέως αρχηγός της μαφίας Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) προωθεί τη δική του πολιτική ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Όταν οι προηγούμενες ιδιότητές τους αρχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο, οι δυο τους βρίσκονται σε μια τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης καθώς και οι δύο κουβαλούν τους δικούς τους δαίμονες. Ένδεκα χρόνια μετά την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του «Daredevil», η σειρά επιστρέφει ανανεωμένη και μας καθηλώνει με την ιστορία του τυφλού, μασκοφόρου ήρωα που μάχεται ενάντια στην αδικία σε μια πόλη που βουλιάζει στη σήψη και τη διαφθορά. Αποκλειστικά στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.Η λαμπρή, χαρισματική και γοητευτική καθηγήτρια ποινικού δικαίου Annalize Keating (Viola Davis ) διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μίντλετον στη Φιλαδέλφεια, μία από τις καλύτερες νομικές σχολές των ΗΠΑ. Κάποια στιγμή επιλέγει για πρακτική τέσσερις πολλά υποσχόμενους φοιτητές από την τάξη της οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν πως όσα έμαθαν στη θεωρία θα τα ζήσουν στην πράξη πολύ πιο σύντομα απ’ όσο περίμεναν. Σε αυτό το αριστουργηματικό δικαστικό θρίλερ από τη Shonda Rhimes και την Betsy Beers, υπεύθυνες παραγωγής των “Grey’s Anatomy” και “Scandal”, το μυστήριο και τα εγκλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο σε 90 απολαυστικά επεισόδια. Το κλασικό πια “How to get away with murder” παίζει στο Disney+ και στο Vodafone TV.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Max, Disney+, Viaplay.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.