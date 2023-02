Κλείσιμο

Ο ηθοποιός έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό της Tuğba Beyazoğlu, με την οποία έχουν παντρευτεί.είναι σκηνοθέτης που εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Ανακάλυψε το πάθος της για τον κινηματογράφο, ενώ έπαιρνε πτυχίο στη Μηχανική Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Δούλεψε σε ντοκιμαντέρ και αφηγηματικά έργα αφού πήρε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του UCLA. Αφού επέστρεψε στην πατρίδα της, την Κωνσταντινούπολη, ίδρυσε την MOXIE, μια ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, πιστεύοντας στη δύναμη του ανεξάρτητου ντοκιμαντέρ. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει το πρώτο της ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο Blue ID.Η δουλειά της σε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους περιλαμβάνει: My First Second Home (2006, Philadelphia IGLF Festival, Chicago Reeling Festival, Girl Fest Hawaii, Poppy Jasper, Out for Reel), Reiki (2002) και Bamako (2000).είναι σκηνοθέτης που ζει στην Κωνσταντινούπολη. Πήρε το πτυχίο της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση από το Πανεπιστήμιο Μαρμαρά. Οι μικρού μήκους ταινίες της Tangled (2011) και Scorpion (2010) έκαναν το ντεμπούτο τους στο !f istanbul film festival.Σκηνοθέτησε μια υβριδική ταινία μικρού μήκους ντοκιμαντέρ-αφήγησης Uprooting From the City (2006) για τον αστικό μετασχηματισμό και τον εξευγενισμό των γειτονιών των Ρομά στην πρώτη πιλοτική τοποθεσία στην Κωνσταντινούπολη.Η προηγούμενη εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει 1η και 2η βοηθό σκηνοθέτη σε διάφορες ταινίες μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές εκπομπές, 3 χρόνια ως ανώτερη παραγωγός σε ψηφιακό πρακτορείο και 2 χρόνια διαχείρισης τοπικού περιεχομένου και ανάπτυξης έργων σε εταιρεία μουσικής παραγωγής.Εξακολουθεί να εργάζεται ως παραγωγός και σκηνοθέτης στη Moxie, μια ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής την οποία συνίδρυσε. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει την πρώτη της ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο Blue ID.