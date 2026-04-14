Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης δίνουν συναυλία στο θέατρο Παλλάς
Προσκεκλημένος τους θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας
Δύο δημιουργοί που μας έχουν χαρίσει κάποια από τα πιο τρυφερά και διαχρονικά τραγούδια, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης, θα συναντηθούν την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Θέατρο Παλλάς για να δώσουν μια συναυλία με τίτλο συναυλία «Τα τραγούδια μας» και προσκεκλημένο τον Γιάννη Κότσιρα.
Πρόκειται για μια μουσική παράσταση που γεννήθηκε μέσα από την κοινή καλλιτεχνική τους πορεία και περιλαμβάνει τραγούδια που συνεχίζουν να μας συγκινούν, να μας συντροφεύουν και να μας εμπνέουν.
Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η εμφάνιση του Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος θα ξανασυναντηθεί με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, την «Αλεξάνδρεια» από το άλμπουμ «Αθώος ένοχος» - ένα τραγούδι που ξεχώρισε και φέτος στο Θέατρο Παλλάς, στην sold out παράσταση του Φωκά Ευαγγελινού «Αλεξάνδρεια».
Στη σκηνή του Παλλάς, πλάι στην Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Άρη Δαβαράκη, θα εμφανιστούν η Εριέττα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδώρου, συμβάλλοντας με τις ερμηνείες τους στη μαγεία της βραδιάς.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
