Από το Γαλαξίδι στο Μέγαρο: Η Εστία Άγιος Νικόλαος ανεβαίνει στη σκηνή και λέει την ιστορία της



«Η αναπηρία δεν είναι καθοριστική στη δυνατότητα συμβολής»



Από την παράσταση στη γιορτή

Εντύπωση της προκάλεσε ένα άλλο μέλος του θιάσου, που είναι μικρό παιδί. «Η μαμά του μου έλεγε ότι πρέπει να λείψουν από δύο πρόβες, και αυτό φώναζε λέγοντας της ότι δεν θέλει για κανένα λόγο να τις χάσει. Όλοι μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία και τον κοινό στόχο έχουν αγαπήσει τη συγκεκριμένη δουλειά, και παράλληλα έχουν αγαπηθεί μεταξύ τους πραγματικά, γεγονός που με ικανοποιεί βαθιά», λέει.Αυτό ακριβώς θέλει να δει το κοινό στο Μέγαρο η κυρία Καμπούρη, μια παράσταση που δείχνει όσα χτίστηκαν σε 33 χρόνια στο. Επιδίωξή της είναι το κοινό «να εμπνευστεί από τη ζωντανή απόδειξη μπροστά στα μάτια του ότι η αναπηρία δεν είναι καθοριστική στη δυνατότητα συμβολής καθενός σε κάθε κοινωνική δράση».«Τα παιδιά της Εστίας μας διορθώνουν και θυμούνται καλύτερα τα βήματα από μας», λέει η Μαρία Ευαγγέλου, κάτοικος Γαλαξιδίου και μέλος του θιάσου. Βλέπει τα εισιτήρια να εξαντλούνται κάθε μέρα και συγκινείται. «Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος μας έχει αλλάξει».στην Αθήνα ανοίγει το 2ο Φεστιβάλ «Μαζί στη Γιορτή», που θα συνεχιστεί τον Μάιο στη Φωκίδα. Στις 22 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί τουρνουά καθιστού βόλεϊ με μαθητές από όλα τα δημοτικά σχολεία της Φωκίδας και παραολυμπιακούς αθλητές.Στις 23 Μαΐου, θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου και διαγενεακό εργαστήρι τέχνης με το Μουσείο Γουλανδρή στο Γαλαξίδι. Το Φεστιβάλ ξεκίνησε πέρυσι ως τοπική γιορτή και πλέον εξαπλώνεται.Ωστόσο η κοινότητα παραμένει σταθερή στον προσανατολισμό της. Όπως λέει η κυρία Καμπούρη, η ΕΣΤΙΑ δεν σχεδιάζει να μεγαλώσει, αλλά να γίνεται συνεχώς καλύτερη.