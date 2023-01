"THE DOUBLES": Mια ανατρεπτική παράσταση

Η παράσταση σωματικού θεάτρου "The Doubles", που παίζεται στο Πάνω Σπίτι, Λεωφ. Αλεξάνδρας 37-Αθήνα, είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο του παραλόγου του Ζαν Ζενέ "Οι δούλες".Τη διασκευή και χορογραφία έχουν κάνει η Εριφύλη Δρακοπούλου και η Σαμπίνα Ανδρέα Άλλεν , ιδρύτριες του Corpus Franca Physical Theater Company.Η Κλαίρη και η Σολάνζ, οι δυο αδερφές που όλη τους την ζωή εργάζονται σαν υπηρέτριες, κάθε φορά που λείπει η μαντάμ, παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων, κάνουν μια ιεροτελεστία, ένα θέατρο μέσα στο θέατρο. Η μια φοράει τα ρούχα της μαντάμ και την υποδύεται, ενώ η άλλη παίζει τον ρόλο της αδερφής της σαν δούλα.Το κοινό συναντά τις δυο αδερφές, κάπου στην μέση, in media res, σε άλλη μια πρόβα θανάτου. Εκείνες βρίσκονται σε κατάσταση πανικού καθώς αντιλαμβάνονται οτι το παιχνίδι τους είναι καταδικασμένο σε ημερομηνία λήξης. Από εκεί και πέρα η δυναμική αλλάζει, και τα όρια που διαμορφώνουν ποιες είναι αυτές και ποια η άλλη, θολώνουν. Τότε η ερώτηση που προκύπτει είναι η εξής; Αν είμαι εσύ και είσαι εγώ, ποιος είναι ο άλλος;Η Ερυφίλη Δρακοπούλου και η Σαμπίνα Ανδρέα Άλλεν είναι οι ιδρύτριες του Corpus Franca Physical Theater Company. Η πρώτη τους χορογραφική δουλειά ήταν στο έργο ‘ARMOR’, που παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 2018. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν το 2020 στο video dance ‘Dialogus inter Feminas et Natura’, που ταξιδεύει σε screendance φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Στις συνεργασίες τους, τις ενδιαφέρει η καλλιτεχνική προσέγγιση μέσω έρευνας που αφορά τις σχέσεις μεταξύ πολιτικού και performative σώματος, καθώς και τα έμφυλα ζητήματα.Παίζουν οι: ΓΚΑΛ ΡΟΜΠΙΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΙΟΣ