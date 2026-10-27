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Γιάννης Στάνκογλου, Κρατερός Κατσούλης μαζί στο μιούζικαλ «Το Κλουβί Με Τις Τρελές» στο θέατρο Βέμπο
Γιάννης Στάνκογλου, Κρατερός Κατσούλης μαζί στο μιούζικαλ «Το Κλουβί Με Τις Τρελές» στο θέατρο Βέμπο
Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Βάλαρη
Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Κρατερός Κατσούλης θα συναντηθούν στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο, στις 12 Δεκεμβρίου, σε από τα πλέον δημοφιλή κωμικά μιούζικαλ του παγκόσμιου θεάτρου, που έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου, «Το Κλουβί Με Τις Τρελές», έρχεται στην Αθήνα από τις 12 Δεκεμβρίου 2026, στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο.
Ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης υπογράφει τη διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης, συνδυάζοντας τη θεαματικότητα ενός μεγάλου Broadway κωμικού musical με την αιχμηρή κοινωνική σάτιρα και τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση του έργου.
Δύο άντρες που μοιράζονται τη ζωή, τη σκηνή, τις δυσκολίες και μια βαθιά σχέση αγάπης βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τις κοινωνικές συμβάσεις και τις προκαταλήψεις. Μέσα από το χιούμορ, την τρυφερότητα και τις συνεχείς ανατροπές, οι δύο πρωταγωνιστές φωτίζουν την ουσία μιας ιστορίας που, πίσω από τη φαντασμαγορία της, μιλά για την ανάγκη κάθε ανθρώπου να αγαπά και να αγαπιέται χωρίς όρους.
Μια αλυσίδα ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων, απρόβλεπτων μεταμφιέσεων και απολαυστικών ανατροπών οδηγεί σε μια εκρηκτική κωμική σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Γιατί η πραγματική οικογένεια δεν ορίζεται από τους τύπους, αλλά από την αγάπη. Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα συχνά υπερισχύει της αλήθειας και η κοινωνική υποκρισία κρύβεται πίσω από την επίφαση της ηθικής, το «Κλουβί με τις Τρελές» γίνεται μια εκρηκτική γιορτή ελευθερίας, αυθεντικότητας και αγάπης.
Με σύγχρονη σκηνική αισθητική, εντυπωσιακές video art εικόνες, δυναμικές χορογραφίες, λαμπερά κοστούμια και ζωντανή ορχήστρα, η παράσταση δημιουργεί έναν κόσμο όπου η υπερβολή γίνεται τέχνη, το χιούμορ μετατρέπεται σε κοινωνικό σχόλιο και η ψυχαγωγία συναντά τη συγκίνηση. Ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να ορίζει τι είναι φυσιολογικό; Τι είναι οικογένεια; Και ποιος μπορεί να αγαπά ποιον;
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Τάσος Κωστής, Μαρία Φιλίππου, Χρήστος Σπανός, Μαριέλλα Σαββίδου, Ιφιγένεια Τζόλα και Στράτος Τζώρτζης.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Από 12 Δεκεμβρίου
Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30, Σάββατο: 17:45 & 21:00, Κυριακή: 19:00
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Ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης υπογράφει τη διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης, συνδυάζοντας τη θεαματικότητα ενός μεγάλου Broadway κωμικού musical με την αιχμηρή κοινωνική σάτιρα και τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση του έργου.
Δύο άντρες που μοιράζονται τη ζωή, τη σκηνή, τις δυσκολίες και μια βαθιά σχέση αγάπης βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τις κοινωνικές συμβάσεις και τις προκαταλήψεις. Μέσα από το χιούμορ, την τρυφερότητα και τις συνεχείς ανατροπές, οι δύο πρωταγωνιστές φωτίζουν την ουσία μιας ιστορίας που, πίσω από τη φαντασμαγορία της, μιλά για την ανάγκη κάθε ανθρώπου να αγαπά και να αγαπιέται χωρίς όρους.
Μια αλυσίδα ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων, απρόβλεπτων μεταμφιέσεων και απολαυστικών ανατροπών οδηγεί σε μια εκρηκτική κωμική σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Γιατί η πραγματική οικογένεια δεν ορίζεται από τους τύπους, αλλά από την αγάπη. Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα συχνά υπερισχύει της αλήθειας και η κοινωνική υποκρισία κρύβεται πίσω από την επίφαση της ηθικής, το «Κλουβί με τις Τρελές» γίνεται μια εκρηκτική γιορτή ελευθερίας, αυθεντικότητας και αγάπης.
Με σύγχρονη σκηνική αισθητική, εντυπωσιακές video art εικόνες, δυναμικές χορογραφίες, λαμπερά κοστούμια και ζωντανή ορχήστρα, η παράσταση δημιουργεί έναν κόσμο όπου η υπερβολή γίνεται τέχνη, το χιούμορ μετατρέπεται σε κοινωνικό σχόλιο και η ψυχαγωγία συναντά τη συγκίνηση. Ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να ορίζει τι είναι φυσιολογικό; Τι είναι οικογένεια; Και ποιος μπορεί να αγαπά ποιον;
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Τάσος Κωστής, Μαρία Φιλίππου, Χρήστος Σπανός, Μαριέλλα Σαββίδου, Ιφιγένεια Τζόλα και Στράτος Τζώρτζης.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Από 12 Δεκεμβρίου
Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30, Σάββατο: 17:45 & 21:00, Κυριακή: 19:00
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