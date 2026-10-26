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Τζάρεντ Λέτο: Τα διαφορετικά πρόσωπα του ροκ σταρ που έρχεται στην Αθήνα για συναυλία με τους Thirty Seconds to Mars
Τζάρεντ Λέτο: Τα διαφορετικά πρόσωπα του ροκ σταρ που έρχεται στην Αθήνα για συναυλία με τους Thirty Seconds to Mars
Από τις μεγάλες επιτυχίες και τις εκρηκτικές συναυλίες μέχρι τις εξαιρετικές ερμηνείες του στον κινηματογράφο και τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση
Εάν υπάρχει ένα καλούπι για τους ροκ σταρ, με την παραδοσιακή τους έννοια, ο Τζάρεντ Λέτο είναι σίγουρα φτιαγμένος απ’ αυτό. Γιατί το κεντρικό πρόσωπο του δημοφιλούς συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, που όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα έρθουν στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του 2027, για μια συναυλία στο Athens Olympic Complex - OAKA, συγκεντρώνει όλα εκείνα χαρακτηριστικά του καλλιτέχνη που έχει ταυτιστεί με το κλασικό τρίπτυχο sex, drugs and rock n’ rol.
Ταλαντούχος ερμηνευτής και συνθέτης που ηγείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια μιας επιδραστικής ροκ μπάντας, εκρηκτικός περφόρμερ επί σκηνής, εκδηλώνοντας ενίοτε προκλητικές συμπεριφορές, ηθοποιός που μπαίνει στο πετσί των ρόλων που τού ανατίθενται με τους δικούς του βιωματικούς τρόπους, ο 54χρονος, πλέον, σταρ, με τα εκφραστικά μπλε μάτια, που έχει αποθεωθεί από στρατιές νεαρών θαυμαστριών, για τις εμφανίσεις του στη σκηνή και την οθόνη, συνεχίζει να κάνει επιτυχίες αλλά και να διχάζει.
Το ροκ συγκρότημα
Οι Thirty Seconds to Mars, τους οποίους δημιούργησε το 1998, στην Καλιφόρνια, μαζί με τον αδελφό του, Σάνον Λέτο, έχουν καταφέρει να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην παγκόσμια εναλλακτική ροκ σκηνή μέσα από τραγούδια όπως το «Beautiful Lie» με το ισχυρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή και το πρωτοποριακό βίντεο που γυρίστηκε στην Γροιλανδία αλλά και τα «This Is War», «The Kill (Bury Me)», «Closer to the Edge», «Do or Die» και «Kings and Queens» κ.α. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως το συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκ, άλμπουμ παγκοσμίως, έχει τιμηθεί με πολλά μουσικά βραβεία και εμφανίζεται, εδώ και δυόμιση δεκαετίες, στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, έχοντας μάλιστα κατακτήσει κι ένα ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περιοδεία στην ιστορία.
Στην Αθήνα, την οποία έχουν επισκεφθεί και στο παρελθόν για συναυλίες, το 2011, στην Πλατεία Νερού και το 2015 στην Μαλακάσα, επιστρέφουν στο πλαίσιο της νέας περιοδείας τους με τίτλο «A Beautiful Lie vs. This Is War», η οποία αποτελεί ένα αφιέρωμα στα δύο ομώνυμα, επιτυχημένα άλμπουμ τους. Στη συναυλιακή τους αυτή εμφάνιση θα δώσει το παρών και ο Tomo Miličević, ο κιθαρίστας της πρώτης περιόδου της μπάντας ο οποίος έχει ταυτιστεί ιδιαίτερα μαζί της.
Ταλαντούχος ερμηνευτής και συνθέτης που ηγείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια μιας επιδραστικής ροκ μπάντας, εκρηκτικός περφόρμερ επί σκηνής, εκδηλώνοντας ενίοτε προκλητικές συμπεριφορές, ηθοποιός που μπαίνει στο πετσί των ρόλων που τού ανατίθενται με τους δικούς του βιωματικούς τρόπους, ο 54χρονος, πλέον, σταρ, με τα εκφραστικά μπλε μάτια, που έχει αποθεωθεί από στρατιές νεαρών θαυμαστριών, για τις εμφανίσεις του στη σκηνή και την οθόνη, συνεχίζει να κάνει επιτυχίες αλλά και να διχάζει.
Το ροκ συγκρότημα
Οι Thirty Seconds to Mars, τους οποίους δημιούργησε το 1998, στην Καλιφόρνια, μαζί με τον αδελφό του, Σάνον Λέτο, έχουν καταφέρει να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην παγκόσμια εναλλακτική ροκ σκηνή μέσα από τραγούδια όπως το «Beautiful Lie» με το ισχυρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή και το πρωτοποριακό βίντεο που γυρίστηκε στην Γροιλανδία αλλά και τα «This Is War», «The Kill (Bury Me)», «Closer to the Edge», «Do or Die» και «Kings and Queens» κ.α. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως το συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκ, άλμπουμ παγκοσμίως, έχει τιμηθεί με πολλά μουσικά βραβεία και εμφανίζεται, εδώ και δυόμιση δεκαετίες, στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, έχοντας μάλιστα κατακτήσει κι ένα ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περιοδεία στην ιστορία.
Στην Αθήνα, την οποία έχουν επισκεφθεί και στο παρελθόν για συναυλίες, το 2011, στην Πλατεία Νερού και το 2015 στην Μαλακάσα, επιστρέφουν στο πλαίσιο της νέας περιοδείας τους με τίτλο «A Beautiful Lie vs. This Is War», η οποία αποτελεί ένα αφιέρωμα στα δύο ομώνυμα, επιτυχημένα άλμπουμ τους. Στη συναυλιακή τους αυτή εμφάνιση θα δώσει το παρών και ο Tomo Miličević, ο κιθαρίστας της πρώτης περιόδου της μπάντας ο οποίος έχει ταυτιστεί ιδιαίτερα μαζί της.
Το αποτύπωμά του στο σινεμά
Όπως οι περισσότεροι ροκ σταρ έτσι και ο Τζάρεντ Λέτο έκανε το πέρασμά του από την μεγάλη οθόνη. Και το πέρασμά αυτό ήταν δημιουργικό και εξόχως παραγωγικό καθώς διαθέτει μια μοναδική ικανότητα να μεταμορφώνεται. Τόσο που τού χάρισε ένα Όσκαρ και μία Χρυσή Σφαίρα Β’ Ανδρικού Ρόλου για την κατά κοινή ομολογία εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία του 2013 «Dallas Buyers Club», στον ρόλο μιας οροθετικής τραβεστί που βοηθά τον κεντρικό ήρωα της ταινίας, ο οποίος είναι επίσης οροθετικός, να ιδρύσει ένα κλαμπ για να προμηθεύει τους ασθενείς με φάρμακα τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επισήμως, είναι όμως η μοναδική τους ελπίδα.
Στον κινηματογράφο έχουμε επίσης δει τον Τζάρεντ Λέτο στο πολύ καλό «Requiem for a Dream» (2000) του Nτάρεν Αρονόφσκι, που παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο, τί σημαίνει εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, την περίοδο εκείνη, προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλο, συναναστράφηκε, για αρκετό καιρό, με τοξικομανείς.
Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στην ταινία τρόμου Urban Legend (1998) και έχει συμμετάσχει στα φιλμ «Fight Club» (1999) και «Panic Room» (2002) του Ντέιβιντ Φίντσερ, American Psycho (2000), Highway (2002), Lord of War (2005), Lonely Hearts (2006), Chapter 27 (2007) και Mr. Nobody (2009). Στα πρώτα του βήματα, ωστόσο πέρασε και από την τηλεόραση, συμμετέχοντας στη νεανική σειρά του 1995 «My So-Called Life».
Οι καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις
Στο αγγελικό πρόσωπο του επιτυχημένου ροκ σταρ – ηθοποιού ωστόσο κάποια νεαρά κορίτσια αποκάλυψαν δημόσια πως είδαν μια διαφορετική, αποκρουστική πλευρά όταν δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις από εκείνον, αρκετά χρονιά πριν όταν ήταν νεότερος και το κίνημα του #MeTοο δεν υπήρχε ούτε καν ως θεωρία. Η εμπλοκή του ονόματος του Λέτο ξεκίνησε το 2025 όταν κάποιες γυναίκες, τον κατηγόρησαν για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, κατά το παρελθόν, όταν ήταν νεαρά κορίτσια, κάποια εκ των οποίων, μάλιστα, ανήλικα.
Πριν από λίγο καιρό, τον Ιούλιο του 2026, οι καταγγελίες αυτές επανήλθαν στην επικαιρότητα, με στοιχεία που προέκυψαν μετά από έρευνα και μαρτυρίες, μέσα από το το ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret». Δέκα κοπέλες, θαυμάστριές του, κάποιες εκ των οποίων 16 και 17 ετών, εξομολογήθηκαν ότι δέχτηκαν οργανωμένη προσέγγιση μετά τις συναυλίες του και σεξουαλικές επιθέσεις σε μοτέλ ενώ κάποιες άλλες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση διά τηλεφώνου. Ο Τζάρεντ Λέτο, παρότι ποτέ δεν έκρυψε την αδυναμία του στα νέα, όμορφα κορίτσια, από τα οποία περιστοιχίζεται συχνά, αρνήθηκε τις κατηγορίες δηλώνοντας: «Δεν έχω κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».
Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars στην Αθήνα ξεκινά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ ΕΔΩ
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