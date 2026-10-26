Τζάρεντ Λέτο: Τα διαφορετικά πρόσωπα του ροκ σταρ που έρχεται στην Αθήνα για συναυλία με τους Thirty Seconds to Mars

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Οι Thirty Seconds to Mars με τη σύνθεση πoυ θα έρθoυν στην Αθήνα

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Εάν υπάρχει ένα καλούπι για τους ροκ σταρ, με την παραδοσιακή τους έννοια, οείναι σίγουρα φτιαγμένος απ’ αυτό. Γιατί το κεντρικό πρόσωπο του δημοφιλούς συγκροτήματος, που όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα έρθουν στην Αθήνα στιςτου 2027, για μιαστο, συγκεντρώνει όλα εκείνα χαρακτηριστικά του καλλιτέχνη που έχει ταυτιστεί με τκλασικό τρίπτυχο sex, drugs and rock n’ rol.Ταλαντούχος ερμηνευτής και συνθέτης που ηγείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια μιας επιδραστικής ροκ μπάντας, εκρηκτικός περφόρμερ επί σκηνής, εκδηλώνοντας ενίοτε προκλητικές συμπεριφορές, ηθοποιός που μπαίνει στο πετσί των ρόλων που τού ανατίθενται με τους δικούς του βιωματικούς τρόπους, ο 54χρονος, πλέον, σταρ, με τα εκφραστικά μπλε μάτια, που έχει αποθεωθεί από στρατιές νεαρών θαυμαστριών, για τις εμφανίσεις του στη σκηνή και την οθόνη, συνεχίζει να κάνει επιτυχίες αλλά και να διχάζει.Οι Thirty Seconds to Mars, τους οποίους δημιούργησε το 1998, στην Καλιφόρνια, μαζί με τον αδελφό του, Σάνον Λέτο, έχουν καταφέρει να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην παγκόσμια εναλλακτική ροκ σκηνή μέσα από τραγούδια όπως το «Beautiful Lie» με το ισχυρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή και το πρωτοποριακό βίντεο που γυρίστηκε στην Γροιλανδία αλλά και τα «This Is War», «The Kill (Bury Me)», «Closer to the Edge», «Do or Die» και «Kings and Queens» κ.α. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως το συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκ, άλμπουμ παγκοσμίως, έχει τιμηθεί με πολλά μουσικά βραβεία και εμφανίζεται, εδώ και δυόμιση δεκαετίες, στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, έχοντας μάλιστα κατακτήσει κι ένα ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περιοδεία στην ιστορία.Στην Αθήνα, την οποία έχουν επισκεφθεί και στο παρελθόν για συναυλίες, το 2011, στην Πλατεία Νερού και το 2015 στην Μαλακάσα, επιστρέφουν στο πλαίσιο της νέας περιοδείας τους με τίτλο «A Beautiful Lie vs. This Is War», η οποία αποτελεί ένα αφιέρωμα στα δύο ομώνυμα, επιτυχημένα άλμπουμ τους. Στη συναυλιακή τους αυτή εμφάνιση θα δώσει το παρών και ο, ο κιθαρίστας της πρώτης περιόδου της μπάντας ο οποίος έχει ταυτιστεί ιδιαίτερα μαζί της.