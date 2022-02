Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοσυνεχίζει ταγια σχολεία και εκπαιδευτικούς, μεκαι, με ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις. Ταξιδεύει στον Όλυμπο, μας μαθαίνει τα πάντα για τη δωρεά οργάνων, μας βοηθάει να «χακάρουμε» ψηφιακά χάρτες, μας κάνει σύγχρονους εγκυκλοπαιδιστές. Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να δημιουργεί και να μοιράζεται διαρκώς με όλους, καινούρια παιδαγωγικά εργαλεία και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε υβριδική και φυσική μορφή, με στόχο να αναδιαμορφώσει, να εξελίξει και να επιμορφώσει.Πώς μπορεί ένα podcast να γίνει εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη; Ευέλικτα, δημιουργικά, αλλά και διασκεδαστικά, τα podcasts, ως σύγχρονα μέσα επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Σκοπός του webinar είναι η διερεύνηση των ποικίλων δυνατοτήτων που προσφέρουν στη διδασκαλία καθώς και οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μέσω της χρήσης τους, σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαναλαμβάνεται με μια σειρά δυο ενενηντάλεπτων διαδικτυακών συναντήσεων, τον μήνα Φεβρουάριο για τον Α’ κύκλο και τον Μάρτιο για τον Β’ κύκλο. Με αφορμή τη σειρά podcast “Live from Mount Olympus”, η οποία ήταν υποψήφια στα Webby Awards, τα Όσκαρ του παγκόσμιου ίντερνετ, το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει την εκπαιδευτική κοινότητα σε επαφή με το ψηφιακό αυτό μέσο, ως έναν σύγχρονο τρόπο παρουσίασης μιας θεματολογίας και προτείνει δημιουργικούς τρόπους αξιοποίησής του μέσα στη σχολική τάξη.Ο ίδιος κύκλος πραγματοποιείται δυο φορές μέσα στη σχολική χρονιά.Συντελεστές: Όλγα Αυγουστάτου: Φιλόλογος, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια Γυμνάσιου του Κολλεγίου Αθηνών, διδάσκει και έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για το ΕΚΠΑ Βασίλης Μπίμπας: Social Media Manager, Onassis StegiΑπευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων (με έμφαση σε εκείνους που διδάσκουν Αγγλικά).Α’ Κύκλος: Τις Τετάρτες, 16 & 23 Φεβρουαρίου 2022 | 17:30 – 19:00Β’ Κύκλος: Τις Τετάρτες, 16 & 23 Μαρτίου 2022 | 17:30 – 19:00Κόστος συμμετοχής: ΔωρεάνΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Β’, Γ’, Δ’, Ε', ΣΤ’ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣΈνας κόσμος γεμάτος υπερήρωες που σώζουν ζωές. Με τα πιο απλά λόγια και με τους χαρακτήρες των «Οργανούληδων», τα παιδιά του Δημοτικού μαθαίνουν το σώμα τους, αλλά και τον τρόπο που η δωρεά οργάνων αλλάζει τον κόσμο. Ποια είναι τα βασικά όργανα στο ανθρώπινο σώμα; Ποια είναι η λειτουργία τους; Πώς τα φροντίζουμε; Αλλά και πώς ένας γιατρός μπορεί να αντικαταστήσει ένα όργανο, όταν αυτό δεν λειτουργεί σωστά; Αυτές οι δύσκολες ερωτήσεις γίνονται εύκολες ιστορίες μέσα από τους χαρακτήρες των «Οργανούληδων», που σχεδιάστηκαν ειδικά για τα παιδιά και μπορούμε να τους «συναντήσουμε» στα εκπαιδευτικά υλικά που συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις και παρεμβάσεις των προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΙΘ Θεματικός άξονας).Οι Οργανούληδες, τo μοναδικό, καινοτόμο και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού (τάξεις Β’, Γ’, Δ’, Ε', ΣΤ’), που στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν τα πάντα για την υγεία τους και παράλληλα να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τη δωρεά οργάνων μέσα στην οικογένεια, ξεκίνησε τις διαδικτυακές παρουσιάσεις του στα Δημοτικά Σχολεία από τον Ιανουάριο του 2022. Η παρουσίαση είχε εξαιρετική επιτυχία καθώς συμμετείχαν σε αυτή 397 μαθητές και 29 εκπαιδευτικοί. Η δεύτερη online παρουσίαση για μαθητές των Δημοτικών Σχολείων από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 (10.00 π.μ.).Οι Διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες» με τους μαθητές τους μπορούν να μπουν στη σελίδα του Ιδρύματος Ωνάση (www.onassis.org), και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα είτε για τον Φεβρουάριο, είτε για κάποια από τις επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες μέχρι τον Μάιο του 2022.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, μετά από διαδικτυακή εγγραφήΤο πρόγραμμα περιλαμβάνεται στις δράσεις και παρεμβάσεις Αγωγής της Υγείας του Υπουργείου Υγείας για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΙΘ Θεματικός άξονας) και πραγματοποιείται με την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ και την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.Απευθύνεται σε Μαθητές Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και τους δασκάλους τουςΗμερομηνίες διεξαγωγής: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 10:00 π.μ., Τετάρτη 16 Μαρτίου, Τετάρτη 13 Απριλίου, Τετάρτη 18 ΜαΐουΔιάρκεια: 45 λεπτάΣυντελεστέςΔημιουργός: Roydon Turner, All Good Co. (Cic).Μεικτό Κλιμάκιο καταρτισμένων επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ιδρύματος ΩνάσηΈνα πρόγραμμα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΩνάσηΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤο Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, έχουν προκηρύξει δύο ψηφιακούς Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς για σχολικές ομάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που λήγουν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων/ψηφιακών προτάσεων για την Α΄ φάση. Επικεφαλής καθηγητές μαζί με τις σχολικές τους ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, διεκδικώντας βραβεία και χρηματικά έπαθλα για τα σχολεία τους. Μνήμες, μύθοι, περιηγητικοί χάρτες, φανταστικές διηγήσεις και σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η Ελληνική Επανάσταση του 1821, «ζωντανεύουν» μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ψηφιακά βιντεοπαιχνίδια, εφαρμογές εικονικής (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), ψηφιακές αφηγήσεις, αλλά και η μεγαλύτερη, παγκόσμια, διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχομένου, η Wikipedia, γίνονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών προσαρμοσμένα στα πρότυπα της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα μέσα από δυο καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση.Θα αποδεχτείτε την πρόσκληση;Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων/ψηφιακών προτάσεων:Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λημματογράφησης «Wikipedia Challenge:Γίνε ένας Σύγχρονος Εγκυκλοπαιδιστής!» έως 18.02.2022Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι» έως 25.02.2022Είστε έτοιμοι να γράψετε Ιστορία; Η συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μαζί τα 20ά γενέθλια της Wikipedia αποτελούν τη διπλή έμπνευση για έναν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λημματογράφησης.Σκεφτείτε πώς θα ήταν αν μπορούσατε να συνεισφέρετε στη μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια και να μείνετε στην ιστορία ως ένας εγκυκλοπαιδιστής, όπως ο Ντιντερό και ο Ντ' Αλαμπέρ! Αν σας αρέσει ο κόσμος της Wikipedia και χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες, έχετε τώρα την ευκαιρία να την εμπλουτίσετε και να τη βελτιώσετε. Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 18/2/2022 και να γράψουν, να μεταφράσουν ή να εμπλουτίσουν λήμματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αξιοποιώντας ιστορικά τεκμήρια και αντικείμενα των φορέων διοργάνωσης αλλά και άλλων αρχείων, μουσείων και βιβλιοθηκών που διατίθενται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή.Μπείτε στην πλατφόρμα Classroom, δείτε την προκήρυξη και το υποστηρικτικό υλικό και ετοιμαστείτε να γράψετε ιστορία!Απευθύνεται σε: Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικόΠροθεσμία: Εγγραφείτε και στείλτε την ψηφιακή σας πρόταση έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της πλατφόρμας ClassroomΚόστος συμμετοχής: ΔωρεάνΠληροφορίες: education@onassis.orgΒραβεία: Βραβεία ύψους 1.500 € σε τεχνικό/οπτικοακουστικό εξοπλισμό για καθένα από τα τρία (3) σχολεία που θα διακριθούν στον διαγωνισμό.Είστε έτοιμοι να πάρετε μέρος στον πιο hi-tech πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό; Φανταστείτε πώς θα ήταν να μπορούσατε, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να περιηγηθείτε ψηφιακά σε χάρτες και να ζωντανέψετε απεικονίσεις του ελλαδικού χώρου από το παρελθόν. Αν σας αρέσει η ιστορία, η λογοτεχνία και τα νέα ψηφιακά εργαλεία, αυτός ο multimedia διαγωνισμός είναι για εσάς.Αποκτήστε γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες συμμετέχοντας με τη σχολική σας ομάδα σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική εμπειρία που εμπνέεται από τις φανταστικές διηγήσεις των ξένων περιηγητών και προσκαλεί ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν από κοινού ένα ψηφιακό παιχνίδι ή μία ψηφιακή ιστορία ή εφαρμογές εικονικής (VR) και επαυξημένης (AR) πραγματικότητας.Μπείτε στην πλατφόρμα Classroom, δείτε την προκήρυξη και το υποστηρικτικό υλικό, συνδυάστε ιστορικά τεκμήρια, φανταστικές ιστορίες και ψηφιακά προγράμματα και στείλτε μας την ιδέα του ψηφιακού σας έργου έως τις 25/2/2022.Απευθύνεται σε: Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικόΗμερομηνίες: Εγγραφείτε και στείλτε την ψηφιακή σας πρόταση έως τις 25 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της πλατφόρμας ClassroomΚόστος συμμετοχής: ΔωρεάνΠληροφορίες: education@onassis.orgΒραβεία: Βραβεία ύψους 1.500 € σε τεχνικό/οπτικοακουστικό εξοπλισμό για καθένα από τα τέσσερα (4) σχολεία που θα διακριθούν στον διαγωνισμό.